梁子超：政府不宜鼓勵港人來往疫情風險較高地區　增輸入病毒風險

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-12 11:23

一名機場停機坪50歲男搬運工確診，帶有L452R變異病毒株，暫列源頭不明個案，是機場相隔17日再有工作人員確診，機場員工最遲要在周二（13日）接受強制檢測。 呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》表示，本港疫情控制得較好，但全球疫情惡化，政府不應鼓勵市民來往疫情風險較本港高的地區，增加輸入病毒風險。

梁子超認為，早前機場有一名地勤確診，但經過大規模強檢後，只找到一宗確診個案，加上二人確診相隔時間遠，估計新確診者在工作環境受感染機會較大，機場出現隱形傳播的機會相對較低。

梁說，本港目前疫情控制得較好，但全球疫情惡化，暑假旅運加劇，令機場風險越來越高，認為現階段不應推行任何措施，鼓勵港人來往疫情風險較本港高的地區，增加輸入病毒風險。他又指，在機場處理物流的員工亦有感染風險，不能期望經長途航運後，病毒完全消滅，「電梯扶手掂過都驚，行李點樣唔驚？」，相信人傳人或物傳人均有可能。

梁子超指出，以「疫苗氣泡」方式處理高危位置的防疫工作不合理。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超認為，以「疫苗氣泡」方式處理高危位置的防疫工作不合理，直言機場貨運人員及已接種疫苗員工毋須定期檢測，已成大漏洞，又稱「唔係打疫苗就銅皮鐵骨、百毒不侵」，感染後亦會產生傳播，把病毒帶入社區。

至於完成接種兩劑疫苗後可能要打第三針，梁呼籲市民盡快接種兩劑疫苗，認為他日若有需要打多一針，屆時未打針的市民即使接種，或要等更長時間才得到保障，令自己長期暴露於高風險中。