變種病毒｜輸入個案攻破社區零感染　機場及檢疫酒店成最大威脅

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-11 22:39

本港今日（11日）新增一宗帶變種病毒確診個案，患者是一名機場搬運工人，感染源頭不明，為近半個月內第二名染疫的機場員工。回顧近一月來，與輸入相關的個案，一再令社區零感染打破，除了機場地勤，還有檢疫酒店清潔員，病毒基因都與入境患者相同，可見輸入個案為社區帶來風險，衞生署正分柝確診機場搬運工人的病毒基因。帶變種病毒的天水圍天盛苑三母女，更是至今源頭不明。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病毒有時防不勝防，尤其Delta病毒的傳染性是普通病毒的雙倍，她呼籲市民盡快接種疫苗。

50歲機場搬運工今日正式確診並帶L452R變種病毒，衞生署指他的工作一般不接觸機組人員或者乘客，亦未曾觸之前確診個案。回望過去月餘，輸入個案一直脅本港疫情。

張竹君表示，患者較密到機場職員餐廳，認為他機煬感染可能性大於在街上食飯，她指之前有確診個案是貨機機組人員，也是帶L452R病毒，正待基因分析。

▼6.27大埔中心10座封區檢測▼

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機場男地勤曾與3名染疫抵港印傭短暫相遇

除今日確診的機場搬運工外，一名27歲機場男地勤在6月23日初步確診並帶Delta變種病毒株，6月24正式確診，令近三星期社區零確診告終。逾百名密切接觸者當中，一名與他在大埔新達廣場顧客服務部工作的24歲女同事，受到傳染。

衞生防護中心進行個案追蹤調查後發現，男地勤與三名早前確診的抵港印傭在機場採集中心曾經短暫相遇，且他們的病毒基因吻合，當局認為男地勤在機場受感染，他和女同事均改列為與輸入相關的個案，但未能改變男地勤是在本港感染的事實，也有傳染他人，窒礙本港與澳門通關。

紅茶館女清潔工曾打掃確診病人房間

本地疫情「安定」一周後，在7月1日回歸紀念日晚上，居於香港仔的一名41歲婦人初步確診，病毒帶Delta變異病毒株，翌日也正式確診。患者在油麻地檢疫酒店紅茶館清潔女工，而清潔工曾經打掃的房間內早前住了一名外傭，該名外傭檢疫期間確診。

經過調查，衛生署指該名女清潔工的病毒基因，跟在酒店檢疫期間確診的印傭的排序有關聯，故將她改列為與輸入相關的個案。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

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天水圍三母女染少女確診 至今源頭不明

除了兩宗已經找到源頭的變種病毒個案，還有本地確診變種病毒的個案至今源頭不明。17歲住天水圍的少女於6月5日確診並帶Alpha變種病毒株，病毒基因未曾在本港出現，也未能在全球病毒資料庫找到，其母親、姐姐隨後亦確診，全家共三人染疫。

在今日的記者會上，張竹君指變種病毒傳染性高，如Delta病毒感染性是普通新冠病毒的雙倍，有時防不勝防。她說機場需要消毒，如電梯扶手需要多清潔，她說大家若想增強免疫力，應盡早接種疫苗。