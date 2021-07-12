廉署控2019區選落敗候選人歐頌賢　涉舞弊提供娛樂誘使投票、賄選

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-12 14:51

廉政公署今日（12日）落案起訴2019區議會選舉落敗候選人歐頌賢，控告她涉嫌作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予她，以及賄選。案情指，兩項控罪分別涉及於前年10月期間，提供歌唱表演及免費書法班。被告已獲廉署准予保釋，周四（15日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署落案起訴2019區議會選舉落敗候選人歐頌賢，控告她涉嫌作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予她，以及賄選。（區議會選舉網頁截圖）

廉署表示，早前接獲投訴，稱有人涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》而展開調查，於徵詢律政司法律意見後，落案起訴44歲歐頌賢，任職工程師。

被告被控兩項罪名，即一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第12(1)(a)條；以及一項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11(1)(a)條。

廉政公署今日（12日）落案起訴2019區議會選舉落敗候選人歐頌賢，控告她涉嫌作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予她，以及賄選。（資料圖片）

案情指，2019年區議會選舉於該年11月24日舉行，提名期為同年10月4日至17日，被告在提名期首天，便遞交提名表格參選中西區大學選區。其中一項控罪指，被告涉嫌於前年10月10日，作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂，以誘使對方在該選舉中投票予她，有關娛樂為歌唱表演。至於另一項控罪指，被告涉嫌於前年10月16日，作出舞弊行為，無合理辯解而提供利益予對方，作為對方在該選舉中投票予她的誘因，有關利益為書法班。

廉署調查發現，兩名街頭藝人應被告邀請，前年10月10日在該選區內一個港鐵站出口附近，進行了一小時歌唱表演。被告於六日後，即前年10月16日，在同一地點舉辦了一小時免費書法班。

被告已獲廉署准予保釋，周四（15日）在東區裁判法院答辯。（資料圖片）

上述活動進行期間，該地點均展示了一幅載有被告名字及肖像的直幡，被告亦有出席該兩場活動，其助選人員並在場向途人派發傳單，而被告亦有提交有關傳單予當局為選舉廣告。被告其後向有關街頭藝人及書法家分別支付1200元及800元作為報酬，並在選舉申報書中申報有關費用為選舉開支。

廉署發言人提醒候選人、選舉代理人及助選人員，在選舉中向他人提供茶點及娛樂，以及向選民賄選屬嚴重罪行。發言人又稱，候選人應掌握《選舉(舞弊及非法行為)條例》的條文內容，不應在選舉中提供利益、食物、飲料或娛樂以換取選票。