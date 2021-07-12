林鄭月娥：有人策動年輕學生犯罪　籲成年人多關心、引導青年

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-12 20:40

行政長官林鄭月娥今日（12日）出席2021年香港傑出少年選舉頒獎典禮時指，上星期警方搗破一個策劃炸彈襲擊的組織，揭示有人策動年輕學生犯罪，情況令人憂慮，呼籲成年人多關心和引導青年人。 林鄭呼籲家長和青少年早日接種疫苗，建立免疫屏障。

指治安、國安風險仍存在

林鄭月娥致辭時稱，本港先後落實國安法和完善選舉制度，令社會逐漸回復正軌，但經歷2019年的社會動盪，社會上的守法意識有所下降，治安和國家安全風險仍然存在。她說，上星期警方搗破一個策劃炸彈襲擊的組織，更揭示有人策動年輕學生犯罪，情況令人憂慮，呼籲成年人多關心和引導青年人，「我們作為成年人，是有責任保護我們的下一代。」

林鄭稱，青年興則國家興，青年成長對社會的未來發展是非常重要，強調特區政府一直不遺餘力，為本港的青少年創造一個安全和有利他們發展的環境，讓他們能專注學習、健康成長，政府將會繼續支持包括遊樂場協會在內的非政府機構，舉辦不同類型有益身心的活動，培養青少年成為具國家觀念、香港情懷以及國際視野的社會未來主人翁。

她呼籲，家長帶同12歲及以上的子女接種新冠疫苗，指變種病毒為全球帶來新威脅，社會建立群體免疫屏障，才能回復正常生活，青少年才能如常上課。