林鄭談任內最後施政報告　公屋輪候時間難「立竿見影」改善

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-11 16:18

特首林鄭月娥將於10月發表任內最後一份《施政報告》，她坦言市民最着急的土地房屋問題，包括公屋輪候時間、樓價等，在未來一年難「立竿見影」地改善，但希望令市民看到前景。 林鄭解釋指，由於建屋需時，若單純談增加房屋供應量，「莫說9個月，9年都未必追得到」，故政府短、中、長期的供應均須考慮，強調希望為香港建立和增加土地儲備。 林鄭上任後力推增加資助房屋的興建比例，重申作為行政長官，推出政策時在政府內部也要「獨排眾議」；就土地共享計劃，林鄭明言，如果發展商一直拖延不發展土地，唯有動用公權力以《收回土地條例》收回土地，惟有關土地只能用作興建公營房屋。

稱特首在內部推房策 也要「獨排眾議」

林鄭月娥在電台節目中表示，本屆政府已把開拓土地程序壓縮，料於2022年完成的東涌新市鎮擴建填海工程，由開始到交地僅須3年時間，惟她在擔任發展局局長時提出的古洞北發展區計劃，至今已10多年仍未完成。她指，香港的情況有如倫敦、紐約，要令房屋價格變得可負擔有難度，故須推動資助房屋作應對。

她又重提去年《施政報告》的房屋土地政策，坦言即使在政府內部也要「獨排眾議」，因有人增加資助房屋比例有意見，強調本屆政府在房屋政策已有很大突破，如為輪候公屋人士提供資助、推出租務管制等。

林鄭強調收回土地條例 已屬向發展商施壓

至於任內推出的土地共享計劃目前被指進展欠佳，林鄭指政府與發展商各有要求，發展商希望爭取他們應得利益，據她了解發展局仍有數個項目正處於商討階段。她明言，發展商若一直拖延，政府唯有運用公權力，故早前引用《土地收回條例》，收回共三組土地，形容已向發展商施壓。

林鄭強調其目標是重建置業階梯，故推出首置計劃，形容首置盤像私樓多於公屋，又指首置計劃交由市區重建局處理，令市建局明白須肩負社會責任。她提到，大坑西重建計劃除為居民提供原區重置的單位，其他單位也是首置項目。