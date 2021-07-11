林鄭提家人眼濕濕：他們好大犧牲但彼此「心照」　一討論就會傷心

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-11 14:47

特首林鄭月娥今早（11日）出席電台節目時，被問到出任特首面對不少批評，其家人有何看法，林鄭稱不能在公開場合談家人，一談就會「眼濕濕」，更在節目休息期間一度除去眼鏡疑似拭淚。 被美國制裁的林鄭月娥指，家人為她作很大犧牲，彼此都「心照」，強調兩個兒子及丈夫不會要求她公開多謝，「真係唔可以展開討論，一展開討論就真係會好傷心。」

歷年受訪屢落淚 皆由女主持提問

其實，林鄭月娥並非首次在訪問中落淚，她在2012年初上任政務司司長、以至2019反修例運動中，都曾在訪問節目中落淚或哽咽。巧合的是，三次令她感觸落淚的訪問都由女主持提問，今次是商台資深傳媒人陳淑薇（May姐）。

▼林鄭「眼濕濕」逐格睇▼

前年612反修例事件 落淚回應自己沒「賣港」

前年6月12日，政府宣布如期在立法會二讀《逃犯條例》，引發市民不滿包圍立法會，最終演變激烈的警民衝突。林鄭當日未有露面回應事件，她接受《無綫電視》訪問時被問到如何看待「賣港」批評時，她開始哽咽起來，激動落淚，強調自己與所有香港人一齊成長，對這個地方作過不少犧牲。



林鄭罕指，其丈夫林兆波不理政事和世事，但也認為「賣港」二字有問題，又稱林兆波對她說：「你點可能賣港呢？但你真係有問題，你做行政長官之後，就真係賣咗個身畀香港。」

▼2019年受訪談修例 激動落淚否認「賣港」▼

談國教事件哽咽 「將誠信押注特區政府」

林鄭月娥在2012年擔任政務司司長初期，即要處理棘手的國民教育爭議，她在當年9月接受《有線電視》訪問中一度落淚，解釋是因為感觸社會上有一班人不信任政府，即使政府勤政愛民仍無補於事。

林鄭稱，加入新政府是希望為香港人服務，直言「某程度上我係將我嘅誠信押注入特區政府，我個人承受壓力唔緊要，但我真係希望五年後嘅香港，係一個更加好嘅香港。」

林鄭月娥曾接受《有線電視》訪問中一度落淚。（有線新聞截圖）

林鄭當時提及丈夫及子女時，亦直言感歉疚，「其實屋企人返咗嚟（香港），但我無同佢哋講過十句說話。」她形容平時工作時間長，即使在家亦「分分鐘諗緊點做好啲嘢」，故即使與家人同枱食飯，亦被家人形容心神恍惚。