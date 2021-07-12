食衞局下令機場3地方員工最遲周六強制檢測　否則下周不能上班

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-13 00:04

約半個月內先後有兩名機場員工確診新冠肺炎，並帶變異病毒株。食物及衞生局今晚（12日）發展強制檢測公告，下周（即7月18日至24日）在機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作人士，須於本周六（17日）或之前接受强制檢測，包括已完成接種新冠疫苗的人。換言之，拒遵從將無法在上述地方工作。 另外，天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入強檢公告。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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任何在2021年7月18日至7月24四日期間以香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工），須於2021年7月17日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月10日至7月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 食物及衞生局強制檢測公告

已接種疫苗都須檢測

機場搬運工昨日（11日）確診並帶變異病毒株L452R，另一名地勤上月底也確診並帶Delta變異病毒株。衞生防護中心表示為謹慎起見，以香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其通常工作地點的人士需要接受定期檢測。

任何在下周日至下周六（18日至24日）期間在上述三個地方工作人員（包括但不限於全職、兼職和替假員工），需要在本周六或之前接受檢測。相關人士即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測，僅在7月10日至12日期間已經接受檢測才會被視為已遵從強檢公告規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月13日)▼

香港仔利港中心、大角咀道中美樓明日覆檢

因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第三、七、12及19日進行強制檢測，與香港仔利港中心及大角咀道中美樓相關的指明人士，須於明日進行強制檢測。政府明日會在香港仔南寧街避車處（香港仔中心第四及第五期停車場入口外）及大角咀櫸樹街（近渠務署污水泵房）增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。

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天澤幼兒園網上圖片

另外，天水圍神召會禮拜堂天澤幼兒園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入強檢公告。任何6月29日至7月12日曾身處幼兒園超過2小時的人士，需要在7月14日之間接受檢測，已經完成新冠肺炎疫苗接種的人士會被視為已經遵從檢測公告規定。