頸椎受傷告別運動生涯　16歲楊鎧彤走出抑鬱　誓讀社工為兒童發聲

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-12 22:28

楊鎧彤曾是一名運動員，但不幸於2018 年欖球港隊選拔賽時，頭部與頸椎受重創，此後出現腦震盪以及腦癇，一度更患上抑鬱症。在家人支持和照顧下，她慢慢走出陰霾。雖然不得不告別運動生涯，今年16歲她卻找到了人生的新目標，欲考入港大的社工系，將來為兒童權益發聲。

與楊鎧彤有相似夢想的還有同是16歲的許鐘玲，她2019年前往廣西義教，看到了當地山區兒童仍然面臨貧窮、教師暴力對待的問題，從此決定將來要育人助人，她說希望將來可以從政或是加入文化局成為文化改革先驅者，推動社會進步。 她二人與其他八位少年都入選今年「香港十大傑出少年」，另有 20 名入選「香港傑出少年」。

楊鎧彤自幼喜歡運動，在欖球、拳擊、定向運動方面都有許多不錯的成績。她在特首林鄭娥手上接過「香港十大傑出少年」獎狀。（余俊亮攝）

自幼熱愛運動 參加欖球港隊選拔賽出意外

楊鎧彤自幼喜歡運動，在欖球、拳擊、定向運動方面都有許多不錯的成績，獎項從校際到國際都有。然而在2018年欖球港隊選拔賽時，楊鎧彤遇到了意外——她的頭部和頸椎都受了傷。

最初只是右半身無法郁動，之後開始出現抽筋等症狀，令楊鎧彤意識到事情的嚴重性。受傷初期需要長時間留醫，接近休學的狀態，並震盪後的綜合症令她亦患上抑鬱症，曾萌生傷害自己的念頭，「成日喺屋企，咩都做唔到。不過好彩家人都好支持我、照顧我。」

楊鎧彤淚別運動員生涯，將來想要考入港大社工系，為社會做貢獻。（余俊亮攝）

與病童同處 啟發要考入港大社工系

在留院治療及復康期間，與幼小的病童相處，也使楊鎧彤有所啟發，她開始想為社會做一點事。傷勢痊愈後，她又回到了校園，雖然不能再像以前那樣運動，但是她找到了新的方向——為兒童權益發聲。2020 年她參加了兒童議會，與一眾兒童議員共同制定議案，為特殊需要兒童做倡議。她說自己將來想要考入港大社工系，為社會做貢獻。

許鐘玲關心國家大事，認為一項政策會對許多層面產生影響。（余俊亮攝）

見內地貧困兒童受觸動 立志從政推動政策

許鐘玲也有類似的夢想，自幼就想貢獻社會。2019年，她參與了在廣西義教的活動，發現當地的小童仍然面對十分惡劣的狀況。「佢哋屋企住得遠，中午便挨餓不回家，食幾粒花生米充飢，令人覺得非常心痛。另外他們的老師動輒打罵，暴力對待學生，也讓我意識到要幫助他們的必要。」

許鐘玲說將來想在巴黎政學院或者港大就讀社工系，方向則是政治政策方面，而未來她則想從政，包括進入政府或是在NGO內推動社會文化改革。她十分關注國家大事，內地的三胎政策也令她思考許多，「全球化的時代，一項政策會影響全世界。」她立志將來可以影響政策的制定，因為一項政策的影響十分大，即使原意為好，但若實施不好，一不小心就會造成剝削，因而要十分審慎。

在「香港十大傑出少年」儀式上，特首林鄭月娥（前左六）等嘉賓與30位得獎少年，一同放出載有夢想的氣球。（余俊亮攝）

楊鎧彤與許鐘玲均入選今年「香港十大傑出少年」，另有20名入選「香港傑出少年」。由香港遊樂場協會主辦的 2021香港傑出少年選舉由1月開始接受報名，參選人通過篩選進入大型初選，選拔後晉身決賽，決賽由社會各界別極具知名度的 專業人士擔任面試評審，於本年5下旬選出最終30 位得獎者。