恒大師生入學前須打針或一次性檢測　不遵行需健康申報及解釋原因

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-13 01:15

新冠肺炎疫情下，多間大學早前宣布要求接種疫苗或接受定期檢測。恒生大學校長何順文今日出席傳媒聚會時表示，全校師生入學前，須接種兩劑疫苗，或持有一次性的陰性檢測報告，如拒絕兩個選項，則需要健康申報及解釋原因。他指，有關決定已考慮疫情風險、個人私隱及成本，經廣泛諮詢後作出的平衡決定，強調師生應有公民意識，「唔係明確叫你點做就點做。」

新學年全面恢復面授課堂 內地生可安排網課

本港疫情緩和，恒生大學校長何順文表示，新學年將會全面恢復面授課堂，若有非本地生暫未能來港上課，則會安排網上教學。

多間大學早前響應政府「谷針」政策，要求全師生接種疫苗或定期檢測。何順文指，宿生入宿前須打兩針，或持有一次的陰性檢測報告，未有強制定期檢測，只是鼓勵性質。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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至於全校師生新學年入學前，若拒絕打針或檢測，則有多一個選項，可向校方解釋及作健康申報。

他指，目前本港接種率有上升趨勢，有關決定考慮疫情風險、個人私隱及成本，經廣泛諮詢後作出的平衡決定，強調師生應有公民意識，「唔係明確叫你點做就點做。」

樹仁大學亦強烈建議師生在新學期前，完成接種疫苗；假如因身體狀況不宜接種，則應定期接受病毒檢測。（資料圖片）

除了恒生大學鼓勵學生打針，樹仁大學今日亦向全體師生發電郵，表示新學年全面回復面授教學，所有本地、內地、海外學生均需親身出席課堂。電郵續稱，強烈建議師生在新學期前，完成接種疫苗；假如因身體狀況不宜接種，則應定期接受病毒檢測，以發揚「樹仁精神」。