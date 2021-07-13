何栢良籲一般市民暫不用考慮打第三針　惟特殊組別人士須考慮

早前有傳媒報道，政府正探討未來需打第三針疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在電台節目指，一般市民大眾暫時不用考慮第3針，除非有職業因素或有計劃到訪高危地方。不過，特殊組別人士由於打兩針後，很大比例無抗體反應，故政府可建議相關人士打第三針。

他又指，若已接種兩劑疫苗，參考全球數據，有病人的病情較輕微，而預防重症、死亡的成效亦達九成或以上。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良引述世衛的說法，指全球有7成以上人口連第一劑疫苗都未能接種，富裕國家則有有部份市民已打針，若「夠針」考慮第三針，可思考是否將第三針捐給有需要人士，並認為在公共衛生道德上有理據。

何栢良指，英國在今年9月會推行「第三針」，而以色列亦有相關計劃。他指，這些地方都有數個共通點，包括很大比例公眾已打齊兩針，而且已過一段長時間，故已累積相關的免疫數據，包括高危人士抗體水平下降情況等。另外，這些地方正打算解封，故考慮為部份人接種第三劑。

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料只有數萬人屬特殊組別人士

何栢良表示，無論接種科興或復必泰，一般市民大眾不用考慮接種第三劑疫苗。除非曾接受器官移植或骨髓移植、血液科癌症、自身免疫系統有問題病人，或正服用口服高劑量類固醇等藥物的人士，便有科學證據證明即使已打兩針，亦很大比例無抗體反應，或者抗體反應水平偏低。

他說，政府可建議上述特殊組別人士打第三針，又提議為他們檢測抗體，若不達標才打第三劑復必泰，料只涉數萬人。

英國並非為所有人打第三針

何續指，以英國為例，他們並非為所有人打第三針，僅為小部份人接種，例如只聚焦70歲以上長者、安老院舍、免疫系統有問題人士。他解釋，這類人本身或因年齡或疫病問題，打完二劑後無抗體反應或反應偏低。