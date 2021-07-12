恒大校長何順文：新學年DSE新生料跌至少2.6% 未來開新科趨謹慎

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-12 23:56

適齡中六人口持續下跌，令自資院校面對收生困難。恒生大學校長何順文今日( 12日）出席傳媒聚會時表示，預期來年DSE文憑試生新生人數下降，比去年至少跌2.6%；副學士等高年級新生入學人數反連續兩年上升，今年比2019年增約43%。何順文表示，暫未見移民潮對大學收生的影響，但料中六人口繼續下跌，加上校園容納能力有限，料未來開設新科會更謹慎。

高年級新生申請比去年升16.7%

何順文表示，自恒大自升格大學後，2019年一年級課程申請人數超過3,000人，創大學歷史新高，隨後兩年申請人數回復正常，2020年申請人數近2,000人，今年則比去年同期升9.5%，但未有透露實數。

中六畢業生人數持續下跌，何順文指，對恒大收生衝擊不大，但預料今年入讀的文憑試生會少於2,000人，去年則錄得2,054人；高年級新生申請人數則有上升趨勢，2019年錄得2,200人，2020年錄得2,700人，今年更錄得3,150人，比去年增約16.7%。

內地生大增55% 指已消化兩大問題

他指高年級新生來自副學士及高級文憑學生，海外回流的學生也有所增加，但未能具體掌握升幅原因，但希望確保高年級生佔新生比例為一半。

至於內地生報名人數方面，今年有1,026人申請報讀，比去年同期660人大增約五成半，他指，反映內地已「消化」疫情及社會事件因素，希望最終取錄約110人。

恒生大學校長何順文今日出席傳媒聚會時表示，預期來年文憑試生新生人數下降，比去年至少跌2.6%。（張浩維攝）

未見移民潮對大學收生影響

被問到移民潮會否令收生情況惡化，會否擔心來年陸續推出新課程「無人讀」，何順文表示，暫未見移民潮對大學收生的影響，推出新課程是配合大學五年發展大計，但考慮校園容納能力有限，料未來開設新科時會更謹慎。

或推國安教育講座或資訊活動

教育局局長楊潤雄曾稱大學有責任推展國安教育，何順文暫未收到教育局指引或文件，要求將國安教育列為必修科，但有管理層與教局人員開會商討教育政策時，對方曾提出大學可考慮推廣國安教育。他指，新學年未有國安教育的學科安排，也未有設立相關的委員會，但未來學生事務處或舉辦講座或資訊活動，「例如喺周會update一下同學」，強調安排是「完全自由」。

另外，恒大「校長推薦計劃」今年撥出部分學額，直接取錄具特殊才華的學生，最終有不少於10人獲直接取錄，毋須受制文憑試成績，而計劃整體取錄約80人。