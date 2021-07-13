崔俊明料港府要與藥廠商討採購第二代疫苗　打第三針只是時間問題

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-13 10:06

科興和復必泰疫苗現時都須接種兩劑。早前有傳媒報道，政府正探討未來需打第三針。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（12日）在電台節目表示，以復必泰疫苗為例，接種後抗體留在身體6至9個月，加上出現病毒變種，若第3針加入應付變種病毒的能力，可加強保護力，「所以打第3針係時間問題，其實都要準備。」 他又指，若首兩針注射科興，而第三針接種復必泰，可望增加其有效率，「復必泰整體有效率去到9成或以上，所以可以扯高科興。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

崔俊明引述研究結果，指接種復必泰疫苗後，最多科學家稱，抗體可留在身體6至9個月，故有機會需要接劑第3劑，「好似流感疫苗咁。」

崔俊明續指，加上現時出現病毒變種，故第3針加入應付變種病毒的能力，可加強保護力，「所以打第3針係時間問題，其實都要準備。」他又指，復必泰公司已向美國食品和藥物管理局（FDA），申請第3針的緊急使用授權。

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若「溝針」復必泰可拉高科興有效性

對於有報導指，首兩針打科興者，第三針可選打復必泰，即俗種「溝針」。崔俊明表示，香港大學正做相關研究，雖然數據未出爐，不過參考外國數據，若注射阿斯利康及復必泰，其有效性相對較強，「復必泰整體有效率去到9成或以上，所以可以扯高科興。」他續指，即使數據未出，但亦相信可助增加科興的整體有效率。

崔俊明又指，科興是滅活疫苗，而復必泰是mRNA疫苗，兩者可互補不足，例如科興雖然有中和抗體，但其T細胞反應很弱，「如果科興有效率低，其實都可以考慮復必泰。」

第三針出現副作用機會或較高

崔俊明相信，若注射第3針，副作用種類會相若，例如針口紅腫痛、疲倦、輕微發燒等。不過，外國數據表示，由於第3針的抗體製造會較強，故出現副作用的機會較高，但他呼籲大家不用擔心，料休息一至兩日可康復。

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第3針宜注射第二代、針對變種病毒疫苗

至於第3針是指注射現時的第一代疫苗，或新的第二代疫苗。崔俊明以復必泰為例，指他們正有兩項研究，包括注射現有疫苗，或注射可應付Delta變種病毒的新款疫苗作第3針。

他認為，第3針接種後者會較理想，雖然現時只打2針復必泰，已對Delta變種病毒有7至8成的保護力，「但如果可以100%保護，會更加理想」，故相信香港政府要與藥廠商討採購第二代疫苗。他又指，當復必泰在內地開廠，供應有機會會更穩定，否則只靠德國供應，政府未必可第一時間搶購第二代疫苗。