蘇偉文指1.5萬伙過渡屋不是「終極目標」　研10多間酒店賓館項目

政府早前將過渡性房屋的供應目標提升至1.5萬個單位，直至今年6月，政府稱已覓得足夠土地達標。立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會今日（13日）開會，討論過渡性房屋供應問題。

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，雖然現時目標已達成，但不代表他們的工作已停下來，「15,000個（單位）亦唔會係我哋工作嘅最終目標。」他希望，未來可覓更多土地，以提供更多過渡性房屋。至於酒店賓館改作過渡性房屋，蘇偉文透露，現時正擬議10多個項目，涉及400多間房間。



運輸及房屋局副局長蘇偉文。（資料圖項/張浩維攝）

已批核3個酒店賓館項目 涉271伙

為資助酒店和賓館房間作為過渡性房屋，政府已啟動由關愛基金撥款資助的先導計劃，至今共有2個獲批項目，涉240個房間，總資助金額約為3,000萬元。

蘇偉文在會上表示，由於屬於先導計劃，故酒店賓館業界及非政府機構（NGO）仍在摸索中。他最新表示，至今已批核了3個項目，涉及3,300萬元撥款，可提供271伙，7月份已陸續有住戶入住。

蘇又指，至今有10多個項目仍在商討，涉及400多間房間，當中有個別項目正待NGO董事局通過，然後便可上馬。他形容，在審謹樂觀的估計之下，項目相對受業界及NGO歡迎。

政府推行先導計劃，資助使用酒店和賓館房間作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

「未補價資助出售​房屋出租計劃」作社會房屋

蘇偉文又透露，有NGO利用「未補價資助出售​房屋出租計劃」作社會房屋，當局曾向NGO探討有關做法是否可行。

被問及日後過渡性房屋能否建得更高，蘇偉文稱有擬議項目正研究能否加建升降機。

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。（資料圖片／梁鵬威攝）

江夏圍項目今年第四季招租

蘇偉文又說，江夏圍項目第一期料在2022年第一季峻工，可提供780單位，預期第一季可陸續入伙，而今年第四季將開始招租。

對於有人關注劏房租管實施前，有業主會率先加租。蘇偉文重申，有密切關注市場狀況，暫時未見到市場有大量加租行為，估計與現時經濟有關，因現時基層的收入遇到挑戰，即使業主想加租，但市場難以承受壓力。