油尖旺劏房圍城　團體促政府充分利用38幅官地廢校作過渡性房屋

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-08 18:53

香港廢校處處，惟大量不適切住屋的基層市民上樓遙遙無期，過渡性房屋亦是他們的期盼。根據2016年中期人口統計結果，全港估計約有9萬多個劏房，居民人數近21萬人。有關注團體指，位於旺角西洋菜南街111號的中華基督教啟愛學校正進行裝修工程，由於校舍已空置數年，希望了解校舍未來的發展用途，關心是否與房屋用途相關，他們今日（8日）向教育局及地政署代表遞交信件，表達對空置校舍等閒置土地使用的意見。

關注基層住屋聯席指，根據2021年5月10日規劃署更新空置校舍用地報告，中華基督教啟愛學校由教育局管理，於上年底已永久撥作教育用途。惟團體指出，早前有調查研究顯示，全港十八區中以油尖旺最多劏房單位，推算多達4.2萬間。團體又指，樂見油尖旺區議員同樣關心空置校舍的日後發展，更邀請教育局及地政署代表出席今天區議會社區建設委員會會議作商討。

團體認為，現時仍有38幅位於政府土地上而有待落實長遠用途期間可供申請作短期用途的空置校舍用地，但一些非政府機構不一定擁有相關知識，大大限制了非政府機構發展過渡性房屋的工作，因此建議政府為有興趣申請作房屋用途的機構，提供適當的支援，亦可參考其他國家推行過渡性房屋「政府主導」的原則，由政府主動覓地、管理等，縮短落成社會房屋時間，提供更多單位，亦希望政府可以簡化申請發展過渡性房屋的程序及增加資助，並提供清晰的指引及支援，吸引更多團體參加計劃。

香港廢校處處，惟大量不適切住屋的基層市民上樓遙遙無期，（資料圖片）

啟愛學校舊址將交予特殊學校作臨時校舍

油尖旺區議員胡穗珊及朱江瑋亦有就議題即場回應，其中胡穗珊指，現時政府就空置土地發展問題，與區議員及民間團體溝通不足，希望政府讓民間參與直置用地發展的討論，及盡快交出重用空置校置及土地的時間表，以助解決房屋問題。朱江瑋則表示，希望運用區議會資源發掘更多空置土地作發展，而他今日亦就中華基督教啟愛學校舊址未來發展用途，在區議會社區建設委員會中提問。他知道政府現時已完成翻新，將交予新營辦特殊學校「東華三院包玉星學校」的臨時校舍使用，直至有關學校的新校舍竣工為止，計劃在特殊學校遷出後，有關校舍會繼續用作教育用途，但未有詳情，希望局方稍後日子會交代日後計劃。