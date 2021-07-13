政府推酒店、賓館作過渡性房屋　劏房戶：受惠人數少、非解決方案

政府近期協助非政府組織租用賓館或酒店，改為過渡性房屋。「關注基層住屋聯席」與居民代表向運輸及房屋局代表遞交意見信，居於旺角劏房的張先生認為，計劃可受惠的人數較少，亦未能解決最根源性的房屋問題。

聯席希望政府能提供更多誘因，鼓勵其他地區的酒店及賓館參加此計劃，增加供應單位的數量。



+ 1

不適切住戶未能上樓

其中居住在旺角劏房的居民代表張先生指，賓館及酒店的儲存空間較少，早前因為收到了政府的傢俬津貼，故為家裏添置了新傢俬，故倘若成功申請過渡性房屋，「咁咪要掉晒啲傢俬？」「點解政府唔起多啲公屋，而家等公屋上樓起碼都7，8年。」聯席及居民代表希望政府能延長過渡性房屋租住年期，超過現時一般只得兩年的限制，令過渡性房屋能真正發揮其效用。

另外居住在葵涌劏房的Yoyo表示，賓館或酒店「窗都未必開到，「又無得煮食，無得洗衫，空間少，出入又唔方便。」她指計劃可能不適合普通家庭申請，以酒店及賓館作為過渡性房屋未能滿足市民的基本衣、食所需 ，雖然當局曾表示能設共享洗衣或煮食空間，但住戶的基本衣和食始終未能在單一空間內解決，聯席稱「賓館同酒店又算唔算家呢？」

現時已有2000個完工的過渡性房屋

立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席鄭泳舜代表收信件，指現已有2000個過渡性房屋已完工，希望預期在三年內提供15000個過渡性房屋，並會探討為何獲批的賓館及酒店只有241個房間。