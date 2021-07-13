本港天氣持續酷熱，今日（13日）市區高見攝氏35度，上水更直逼37度！市區「熱焫焫」，最好便是留在室內地方乘涼降暑，不過單靠一部冷氣機未必足夠，可能要加上風扇雙管齊下，才會感到乾爽涼快！Muji及消費會就教路風扇如何配合冷氣才能更涼。



熱浪逼人！今日（13日）市區高見35度，上水更直逼37度！（資料圖片）

下周四（22日）就是廿四節氣中的「大暑」，但「大暑」未到，相信市民都早已感受到酷熱天氣。炎炎夏日回到家中開冷氣，總會覺得不夠涼快，消委會就建議開冷氣時加上風扇，令冷氣降溫效能提升之餘又慳電。

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近年循環扇亦成為必購入的熱門家電，皆因風扇體積較小，直線風速較高，最適合用於香港家庭中調節溫度。無印良品Muji官網就因應不同環境情況提供了循環扇的詳細使用教學，教大家如何放置循環扇在正確的位置，改善室內空氣循環，配合冷氣提升涼快感。入如果你認為循環扇只是一個「吹極唔涼」的小型風扇，可能只是因為你用錯！

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有些人一年只洗一次隔塵網，有些人則是從來沒有洗過，久久未洗過的你，有想過會內裡已經布滿一層層厚厚的灰塵和污垢？長期不洗隔塵網除了會令冷氣無法送風，降低製冷效果外，更會滋生黴菌、發出霉臭味，引起鼻敏感、鼻塞、皮膚敏感等症狀。想涼冷氣涼得舒服又安心，看冷氣機師傅教如何洗冷氣機隔塵網。

👇👇冷氣師傅教洗冷氣機隔塵網【點圖放大看】👇👇

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不少人開冷氣都有試過冷氣機「出水」，其實冷氣機出冷凝水（俗稱倒汗水）屬於正常現象，不過「倒汗水」滴到冷氣機底盤，殘留水積就很大問題。機底盤常積有積水、灰塵、污垢，會容易導致底盤生鏽、有「潺跡」。想好好保養冷氣機，專家教只要在關冷氣機前15分鐘做一個小動作，就能想預防積水！

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