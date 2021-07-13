天文台今錄35.3度成歷來第四熱7月天　酷熱天氣警告生效逾140小時

夏日熱辣辣，今日（13日）下午本港多處地區氣溫上升至攝氏35度或以上。位於尖沙咀的天文台總部，最高錄得35.3度，成有記錄以來第四熱的7月天，也是今年以來第二高溫；而上水、元朗公園、大隴及大美督亦達36度或以上，酷熱天氣警告已生效逾140小時。



▼7.13酷熱天氣▼



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▼7.4酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，下午本港多處地區氣溫上升至35度或以上。天文台預測，明日天晴酷熱，日間局部地區有驟雨，市區最高氣溫仍達35度。參考分區天氣預報，明日下午時分上水或進一步升溫至37度，最快周五（16日）才暫別酷熱天氣，迎來雷暴。

天文台又提醒，酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑。在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累；於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。

天文台總部今錄得35.3度高溫。（天文台網站截圖）

▼7月9日，中午本港出現「立竿無影」▼

