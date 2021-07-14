新冠肺炎｜星之子陳易希設平台免費助教會辦網上崇拜凝聚教友

許多非牟利機構及教會均在疫情下大受影響，為支援遇困境的非牟利機構與教會，Bull.B Tech創辦人、「星之子」陳易希盼為非牟利機構及教會出一分力，最近研發出雲端智能行政管理平台「傳恩門」，讓機構可以通過平台直接向教友或會員發放及接受信息，以手機應用程式直播網上講道、崇拜、祈禱會或會議等，更結合通訊與直接繳費收款功能。



為協助有需要的機構，陳易希決定送贈100個「傳恩門」平台名額予有關機構及教會使用，盼助大家渡過困境。



長者不懂上網看教會直播啟發開發程式

陳易希指籌備「傳恩門」大半年時間，自己都有返教會習慣，但因限聚問題，教會凝聚力下跌。他希望能透過應用程式，增加教友歸屬感、加強溝通與消息傳播。

許多教會暫時亦改為網上崇拜，陳易希留意到許多長者對資訊科技不熟悉，部份長者不懂得上網看網上直播，有見及此，故特別設計「傳恩門」平台，當中具備直接支援直播功能，只要長者下載了教會獨有的傳恩門平台，長者便可直接看到網上崇拜；傳恩門平台更貼心地設有電子聖經功能，讓長者可以輕鬆方便敬拜及讀經，並設有聖經金句。為方便長者閱讀，傳恩門平台內的電子聖經更可自由調教字體大細，以便長者閱讀。

設「紅點功能」利發放訊息

另外應用程式亦具備了「紅點功能」，當組織有信息需要發放，應用程式會彈出通知提醒用家，確保教會職員和教友確實收到教會所發出的消息。陳易希解釋很多非牟利機構及教會會在網站發佈即時消息，但某些年長用家可能會因為步驟繁複而錯過信息，「紅點功能」能方便用家和組織，令發放和接受訊息的速度提高。

陳易希提到疫情是一個契機，希望能透過應用程式令整個版塊進步。「傳恩門」應用程式支援iOS及Android的系統，適用於市面上一般的手機，並有APK版本供內地用戶下載。