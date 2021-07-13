組織研發室內導航App覆蓋逾百地點　方便視障人士獨立出行

香港失明人協進會今日（13日）公布由香港賽馬會慈善信托基金資助研發的新智能程式「逍遙行」正式在觀塘裕民坊啟用，是程式覆蓋的第100個場地。「逍遙行」研發的定位和導航功能，可以協助長者、行動不便和失明人士提升獨立出行能力。主辦單位表示，希望大眾可以共同體驗該應用程式為有需要人士帶來的便利。



香港是人口稠密的城市，街道狹窄和繁忙交通影響下，長者、行動不便和失明人士難以獨立出行，大大削弱了他們的生活質素。香港失明人協進會表示，在信和集團和市區重建局的支持，以及香港賽馬會的資助下，共同研發出「逍遙行」應用程式，協助有需要人士在市區安心出行，形容是一項無障礙設施發展的重要里程碑。

兩位視障人士周永祥（左）李子健（右）分享他們使用應用程式「逍遙行」的感想。（高振東攝）

視障人士：應用程式可提升自主能力

在發布會上，視障人士周永祥和李子健分享了他們使用應用程式「逍遙行」的感想，他們一致認為，該程式為他們生活帶來便利。李子健形容，在程式面世前，外出十分不便，對於自己不熟悉的地方，需要經常問路或由家人帶領，甚至需要自己四處探索，走了不少「冤枉路」，使用了「逍遙行」後，他可以自行規劃路線，清晰地知道自己身處的位置，自主能力大大提升，希望未來「逍遙行」覆蓋能更多場地。

香港失明人協進會會長莊陳有指，目前有超過100個地點能配合應用程式的定位功能。（高振東攝）

香港失明人協進會會長莊陳有表示，現在已經有超過100個地點能配合應用程式的定位功能，使用者可在指定的室內場所準確地導航。然而莊亦強調，現時應用程式普及程度仍不足，期望未來能拓展到更多地方，以及配合室外應用，為推動社區無障礙出一分力。

程式使用方法簡易 適合大眾使用

香港失明人協進會項目經理黃仕鋒親自向傳媒示範「逍遙行」的使用方法，他表示，該應用程式可以配合手機作業系統所提供的聲音導航功能，方便視障人士操作。應用程式的定位和導航設計參考智能手機地圖的設計，令新用家輕易上手。他亦提到，該應用程式特別之處是提供室內導航功能，配合商場內不同位置發出的WiFi 訊號作定位，令使用者在商場內亦可以掌握方向和位置。黃補充，此應用程式適用於所有人，包括方向感不足的健視市民。

協會盼未來覆蓋點能拓展至更多鐵路站

協會會長莊陳有和項目經理黃仕鋒強調，雖然現時已有100個遍佈港九新界的商埸、公眾場所及交通設施能夠配合應用程式的使用，但他們期望未來能夠把應用程式覆蓋點拓展至更多場所，尤其是鐵路站及配合室外環境的應用，期望將來令視障人士及大眾的生活更為便利。