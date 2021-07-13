搣時潘涉潑漂白水　毀女子高跟鞋及長褲　潘未應訊法庭發拘捕令

網紅「搣時潘」與其前區議員丈夫劉家衡的助理，被指向到劉議辦爭議的人潑漂白水，並涉毀壞兩名女子的高跟鞋及長褲，被控襲擊及刑事損壞等罪，案件原於今(13日)在西九龍法院提堂，但潘未有依時到庭應訊，法庭即發出拘捕令。同案男被告則准以5千元保釋及不得離開香港，案件押後至8月25日再提訊。



女被告潘書韻（27歲，商人），男被告李譯喬（32歲，辦公室助理），被控2項襲擊致造成身體傷害罪，指他們於2020年3月9日，在長沙灣名人商業中心605室門口襲擊女子王西萍及何華；李另被控一項襲擊致造成身體傷害，指他同日同地襲擊男子關新偉。

潘涉刑毀女子高跟鞋及長褲

潘另被控兩項刑事損壞罪，指她在同日同地，無合法辯解損壞女子羅群的一對高跟鞋，及女子楊美容的一條長褲，意圖損財產或罔顧該財產是否會被損壞。

潘的丈夫，即前深水埗區議員劉家衡，其議員辦事處於去年曾貼出「藍絲與狗不得內進」的告示。有人對此不滿並在群起到其議辦門口引發爭執並引發衝突，期間有人涉向到來爭議的人士潑漂白水。