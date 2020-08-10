搣時潘「結業」不足兩周突蒲頭宣布婚訊　強調不會復出：循例通知

網紅搣時潘（Miss Pun）因上月尾（26日）在社交媒體直播在酒店房內與一名男網友扮玩「SM」，與另一網紅「中大email」Emilia及男攝影師同涉「破壞公眾體統」被捕。被捕獲䆁後2日，搣時潘在社交媒體宣布永久退出網絡上的工作」，「Miss Pun」正式結業。 惟事隔不足兩周，今（9日）搣時潘突然「上水」，在Instagram 上發文宣布她將結婚。

7月28日，Miss Pun在社交媒體宣布永久退出網絡上的工作」，「Miss Pun」正式結業。（miss_punpun Instagram）

今（9日）搣時潘突然「上水」，在Instagram 上發文宣布她將結婚。（miss_punpun Instagram）

搣時潘在文中表示她「沒有懷孕，只是緣分到了」、「感謝對方三年來伴我走過人生的高峰與低谷、疾病與健康」。

她又在帖文末段強調不會復出，「IG和FB App都del了兩個星期，因為要公佈這個消息才安裝一下，不是故意不回覆大家的訊息，而是真正的我不喜歡社交。」「純粹循例通知一下認識的人，不是邀請大家或要求給禮金，祝各位生活愉快。」

網紅搣時潘（Miss Pun）因上月尾（26日）在社交媒體直播在酒店房內與一名男網友扮玩「SM」，與另一網紅「中大email」Emilia及男攝影師同涉「破壞公眾體統」被捕。（網上圖片）

事發於上月26日，搣時潘疑對騷擾者「報復」，偕同另1名女子及攝影師，應邀與1名身材肥胖的男子在酒店「開房」，更同步在網上直播，期間該名胖漢脫剩三角內褲、被皮帶打手板、大腿，甚至舔鞋底。警方於同日下午接獲報案，並拘捕2女1男，包括搣時潘（25歲）、洋名Emilia的姓黃（25歲）女子及姓宋（34歲）男攝影師。3人獲准保釋，8月下旬向警方報到。