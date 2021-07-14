吳國際准新手女醫生施高難度手術　病人組織促停吳部份職務

中文大學醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，被《香港01》獨家踢爆，於上月批准正接受首年專科培訓的女醫生，處理一宗腫瘤病人「胰十二指腸切除手術」期間，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。威院表示，會成立專責小組審視，確保受訓醫生做的手術難度與其水平相稱。

社區組織協會幹事彭鴻昌今（14日）早在港台節目表示，明白公立醫院需負責培訓醫生，但最基本也希望病人能接受安全服務。他認為，今次事件反映病人安全未有被重視。他希望醫管局向公眾詳細交代事件因由，並考慮由其他人取代其部份職務。



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彭鴻昌︰事件反映病人安全 未被放在重要位置

社區組織協會幹事彭鴻昌稱，資深醫生均認為涉事手術程序非常複雜，需要較資深的醫生負責，即接受至少5至6年外科專科培訓的醫生方適合操刀，醫學界均指這次事件不恰當。他明白公立醫院需負責培訓醫生，但最基本也希望病人能接受安全服務，今次事件反映病人安全未有被放在重要位置。

彭鴻昌又說，2012年底，威院有12名心臟科醫生具名投訴心臟科醫生余卓文，指他處理手術不當，致病人嚴重併發症及死亡，質疑資歷未能應付高風險手術，威院要求他「封刀」。當時院方調查指，手術應有資歷認證及相應經驗，醫管局事後進行年度檢討，委員會亦有涉獵相關建議，列出個別手術的資歷要求。惟有關要求未有涵蓋各專科手術，亦不涉及手術的各個程序。他建議醫管局與醫學專科學院洽談，確保正接受培訓的醫生要具相關資歷，才可進行較複雜的手術程序。

彭鴻昌希望醫管局向公眾詳細交代事件因由，以及吳國際為何選擇該名新手醫生負責有關程序。（資料圖片）

被問到病人是否有權了解由哪名醫生負責每個手術程序，彭鴻昌直言病人可詢問，但醫院未必如實詳細交代每名醫生的資歷。他強調，若手術主刀或其培訓的醫生在手術期間「出事」，通常由主刀醫生負責。

彭鴻昌希望醫管局，向公眾詳細交代事件因由，以及吳國際為何選擇該名新手醫生負責有關程序。彭鴻昌稱，吳國際曾在瑪麗醫院「發生事故」，即在換肝手術期間中途離場，使病人被「開肚」後白等3小時，中大和醫管局也應考慮由其他人取代其部份職務。