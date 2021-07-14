菲律賓會曾因餐飲服務收警告　民政局：餐廳結業後再復辦正監察

有逾百年歷史的菲律賓會，2011年獲政府以1,000元象徵式費用，續租佐敦衛理道黃金地段3萬方呎地皮15年，曾被指違反地契分租餐廳牟利。民政事務局回覆立法會議員書面質詢，指地政總署去年4月跟進視察時，發現該會的餐廳已結業，但今個月巡察時，發現該會重新提供餐飲服務，正聯同有關決策局密切監察其營運模式，並會在需要時採取適當行動。



民政事務局回覆指，地政總署曾接獲菲律賓會涉嫌違契投訴，多次派員到該會巡察，並要求該會提供營運資料。在諮詢相關決策局，以及考慮當時資料和法律意見後，地政總署認為沒有證據證明菲律賓會違反地契有關禁止分租條款，但就該會餐飲服務的營運模式，已於2019年向菲律賓會發出警告信，要求糾正情況。涉事餐廳結業後，當局今年再發現菲律賓會已重新提供餐飲服務，地政總署正聯同有關決策局密切監察其營運模式，需要時採取適當行動。

過去三年發現7宗違規個案

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓引述有市民反映，部分持有私契的體育會涉嫌將其設施分租予商業機構牟利，或其營運情況偏離其獲批出用地的原意，問及政府部門就承租人有否違反私契主動巡查情況。

局方回覆表示，2018至2020年地政總署，曾就8宗涉嫌違反私人遊樂場地契約條款的投訴和轉介個案，巡查所涉場地。經調查後，1宗個案沒有發現違反地契條款情況，其餘7宗個案則有違契。

地政總署已採取執行契約條款行動，當中2宗個案的承租人已糾正違契事項，餘下5宗個案糾正違契事項仍在進行中。