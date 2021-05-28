工業邨租戶屢違規　科技園公布新準則　壹傳媒涉違契將跟合約行動

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-28 07:00

現時本港三個工業邨均由科技園公司管理，有關租戶違規情況近期引起關注。科技園表示，為更善用土地資源配合本港再工業化，對工業邨租戶提出八項發展要求，包括加入先進流程、結合科研等，並以此評核新進駐租戶及推出現在承租人轉型。 被問到如何跟進壹傳媒涉嫌違契出租部分用地予旗下顧問公司，科技園表示不評論個別事件，但指處理類似事件一貫會跟從合約，包括法庭傳票再進一步行動。

科技園公司行政總裁黃克強表示，為加快推動三個工業邨內租戶利用科技升級轉型，經兩年諮詢後，提出工業邨八項再工業化發展方向，包括發展可持續業務、投資本地產業、增加就業機會、加入先進流程、結合創科等。

新租戶將按八大原則評分

他透露，科技園會以此對新進駐租戶評分，以決定是否向對方出租用地，而現有承租人若希望轉型，則需在履行合約之上，以這八大原則推動相關轉型。他指，評核不會一刀切，例如食品行業未必是高科技產業，只要使用先進生產方式，也可乎合再工業化準則。

黃克強表示，為加快推動三個工業邨內租戶利用科技升級轉型，經兩年諮詢後，提出工業邨8項再工業化發展方向。（梁鵬威攝）

新鴻基集團旗下數據中心營運商新意網，早前不滿科技園以低價批出將軍澳工業邨地皮予另一營運商，指科技園管理粗疏，過往出現租戶違規分租等情況。黃克強重申，土地是本港寶貴資源，科技園公司作為管理者，為確保地盡其用，一直有定期巡查和監管，絕不容許租戶分租。

按合約處理任何違規情況

工業邨近期另一風波，是壹傳媒早前被指涉嫌隱瞞科技園，違契將位於將軍澳工業邨的部分用地租予旗下顧問公司。科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示，不方便評論個別事件；但指對所有違規行為，都會「有規有矩」按合約條款處理，個別嚴重違規情況，甚至會交由法庭發出傳票。

姚慶良表示，對於所有違規行為，均會按合約條款處理，對個別嚴重違規情況，甚至會交由法庭發出傳票。（梁鵬威攝）

至於媒體行業是否乎合工業邨的新發展方向，黃克強指，已簽合約的公司，會按現有合約執行，而未來若再批再出新用地，則需按八大準則評核。

科技園公司對工業邨承租公司提出八大升級轉型原則。（梁鵬威攝）

黃克強另指，將軍澳工業邨因可連接海底光纜傳送數據，並設有兩個發電站保障供電，將發展數據產業，現正就新地皮及加設光纜基建進行招標。