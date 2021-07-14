文憑試考生海外發展意欲增　法律成最不受歡迎科目

優才資源中心有限公司去年11月至今年1月期間，問卷調查訪問了2609位應屆中學文憑試(DSE) 考生，了解考生選科和就業的取向。

調查結果顯示，考生在未來工作地區選擇，留港百分比從2019年的84%和2020年的81%，大幅下滑至今年的69%，傾向到亞洲、歐洲、美國或澳洲的增長接近一倍。而心理學、護理學和酒店及旅遊管理成為最受考生歡迎科目；法律則成為了最不受歡迎的科目。



（袁澍攝）

問卷調查訪問了2609位來自40間不同地區學校的應屆中學文憑考試(DSE)考生，訪問其升學選科和未來就業的取向，佔全港考生約5.93%。

心理學最受歡迎 法律系最不受歡迎

在升學方面，計劃升讀大學考生的百分比由上年的61.9%微升至今年的62%。當中，有超過八成考生選擇於香港升學，惟選擇到內地及外地升學的學生比例都比往年有略微增長，比往年增加1%。本地大學當中，中文大學與理工大學最受考生歡迎，分別佔整體18.9%和17%。

心理學再次成為考生最歡迎科目，其次是護理學和酒店及旅遊管理。而法律則成了最不受歡迎的科目，其次為英文/英文文學和電腦工程。而法律則成為今年夏季不歡迎的科目。

在未來工作地區選擇上，選擇香港的百分比則從從2019年的84%和2020年的81%，下滑至今年的69%，傾向到亞洲、歐洲、美國或澳洲的增長接近一倍。例如於亞洲工作的考生從去年的6%至於今年的11%；而計劃去歐洲、美國或澳洲工學從去年的7%至今年的14%。