今屆內地高校文憑試港生增兩成　報讀院校集中上海、北京、廣東省

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-10 20:49

今屆中學文憑試將於7月放榜，過去有部分文憑試考生會選到內地升學。中國教育留學交流中心數字顯示，今年共有14,707人報名內地升學，當中內地高校文憑試招生的考生有4783人，比去年增長19.8%。中心估計，升幅與內地抗疫成功，以及香港青年對國家經濟社會發展前景有信心等因素有關。

今年有4783名文憑試考生報名內地高校文憑試招生，比去年升19.8%，佔本港約9.17%考生。（資料圖片）

中國教育留學交流中心指，除經內地高校文憑試招生，亦分別有2341人報考普通高校聯合招收華僑港澳臺考試，及7583人教考北京大學、清華大學、復旦大學等6所自主招生的高校。



中心數據指，考生集中報名上海市、廣東省及北京市的高校，當中報考人數上海市增幅最高，較去年升15.4%。，最多人列為第一志願的首三位為暨南大學、中山大學及廈門大學，主要報名讀經管金融類、工程類及醫學類學科。

今年最多港生報讀的內地高校，前3位依次為暨南大學、中山大學、廈門大學，圖為中山大學。（中山大學網頁圖片）

中心認為，今日錄得明顯增幅的原因，內地抗疫成功，香港政府亦推出大灣區就業計，鼓勵青年到大灣區發展，而內地高校實力亦不斷增強，吸引力愈來愈大。

如文憑試能如期於7月21日放榜，內地高校文憑試錄取工作將至8月上旬開始。

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