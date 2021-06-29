DSE｜理科生文憑試挫敗　升讀高級文憑翻身成功　獲8個學科爭取錄

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-29 00:28

中學文憑試（DSE）將於7月21日放榜。過往有人成績未如理想，選擇報讀高級文憑或副學士課程，再銜接心儀的大學學士課程。 今年20歲的張熙文，兩年前是DSE考生，高中選修理科感吃力，當年最佳五科成績積點只有16分，於是報讀高級文憑課程，本身熱愛中文的她選擇了「中文專業傳意」，初嘗拍攝微電影、編寫雜誌，更與同學組成學習小組互相督促。由於成績優異，今年獲得8個大學學科取錄升讀學士課程，她選擇在新學年入讀香港大學中文教育系，形容是給自己第二次機會，摸索適合的出路。

2019年DSE考生張熙文（左）及郭莉萍（右），未能透過公開試入讀大學，分別經兩年高級文憑及副學士課程，在新學年終於成為大學生。（勞敏儀攝）

拍微電影反映家長給子女壓力 結局選生與死

張熙文升讀高中時跟隨姐姐的步伐，選修理科為主的物理、化學及中史，但用英文修讀大感吃力及難於理解，最終文憑試成績不如意，僅符合「3322」入讀大學門檻。灰心之餘亦要思考出路，自小喜歡中文，她在抉擇升學出路時，經掙扎還是選擇興趣較大的港大附屬學院中文專業傳意高級文憑課程，內容涵蓋雜誌、公關、電影等範疇，校園生活變得有趣。

在二年級時，張熙文與組員以「生死」為題，把DSE考試挫敗經歷，拍攝成微電影探討學童輕生問題。片中主角最大困擾非來自學業，而是家人壓力，她們設計了兩個截然不同的結局，一個是主角因情緒崩潰而自殺，另一個是家人多點關心、支持、鼓勵及體諒，避免了悲劇發生。她說，短片反映了組員在公開試的感想，希望無論是家長或教師，多關心考生的感受。

新學年升讀港大中文教育系

入讀前曾聽聞「高級文憑比副學士升學難」，但在這兩年間，她與數名同學組成學習小組互相交流，與中學時獨自操卷、溫習的學習氛圍大不同，最終以CGPA 3.86的成績，獲得8個大學學科取錄，新學年將入讀港大中文教育系一年級，希望將來成為老師。從前認定中學後理應直接讀大學、然後投身職場，現在回想也感天真，她認為非所有事情都盡如人意，在放榜前先作兩手準備，放榜時才不會過於徬徨。

張熙文認為非所有事情都盡如人意，建議在放榜前先作兩手準備，放榜時才不會過於徬徨。（勞敏儀攝）

英文不達標變「GPA爆4」學霸

同樣在這一年經歷文憑試挫敗，還有郭莉萍。她當年考獲積點21分，但英文只取得2級，未達升讀大學最低要求的3級，大學夢碎，當下頓感沮喪、無力。父母不太理解升學事宜，只認為升讀大學是理所當然的事，面對他們失望神情尤其難受，即使後來報讀港大附屬學院文學副學士，家人仍不抱期望。

高中時不斷地操卷，郭莉萍感覺「不是在穩固這科成績，而是熟悉考試技巧」，但在副學士期間，反着重自律自制，有問題時主動聯絡老師，在做小組功課時也擔當了組長角色。她自嘲在中學時較「摺」，這兩年的學習竟由被動變主動。

英文考試不達標、課堂語言由中變英，她靠自己惡補，把聽不懂的課堂錄影重看，遇上不懂的英文生字便查字典，不再逃避弱項，最終竟以「GPA爆4」成績，獲得4間大學取錄，有望銜接香港中文大學中文系三年級，這個結果令家人喜出望外，她也憧憬畢業後當老師 。她鼓勵應屆文憑試畢業生，一紙成績非絕對，一次失敗亦不等於人生失敗，仍有很多道路可以繼續前行。