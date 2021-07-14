《小型無人機令》周五刊憲　明年6月1日生效　操作須經培訓註冊

討論多年的《小型無人機令》將於本周五（16日）刊登憲報，明年6月1日生效。新規管制度採用風險為本模式，主要規管250克或以下小型無人機操作。民航處將會推出先導計劃，敲定培訓綱要和考核準則，作為批准培訓機構的基礎，首個認證課程將於本月中旬推出，處方亦會推出小型無人機電子平台，處理註冊、提交申請等服務。



《小型無人機令》是在《民航條例》（第448章）下訂立的附屬法例，將於下周三（21日）提交立法會。運輸及房屋局發言人指出，小型無人機一般稱為「航拍機」，涵蓋休閒、STEM（科學、科技、工程和數學）教育及專業應用，例如電纜檢查、測量、製作三維地圖、搜救行動、空中拍攝及攝影、無人機匯演等。

採風險為本模式 須培訓與考核

規管小型無人機操作會採用風險為本模式，不同風險的小型無人機操作會按照重量和其操作風險水平而有相應要求，包括註冊及標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓與考核、設備、操作規定、保險等。一般而言，主要規管250克或以下的小型無人機操作，個別較高風險的操作則須事先獲民航處批准。

航拍機使用日趨增多，民航處規定部分地區區不可使用。（資料圖片）

首個認證課程本月中旬推出

民航處與僱員再培訓局、職業訓練局及香港生產力促進局推行先導計劃，以敲定小型無人機培訓綱要和考核準則，為在新規管制度下批准培訓機構奠定基礎。首個認證課程將於本月中旬推出，協助參與者掌握新的規管要求，並通過飛行計劃、風險評估和緩解措施增強處境意識和安全管理技能。未來數月將有更多課程推出，並會為具備條件的遙控駕駛員提供替代和便利的認可安排。

民航處將於明年首季推出專為小型無人機而設的電子平台，讓市民進行註冊、提交申請和獲取安全資訊。

《小型無人機令》於明年6月1日生效，條文設有6個月寬限期，與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行則會在《小型無人機令》生效日起即時生效，以保障航空和公眾安全。