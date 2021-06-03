航拍直擊│起火艙堆千噸金屬廢料　抽水泵失靈　消防指增救火難度

撰文： 邵沛琳 黃偉民 陳浩然 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-03 16:26

昂船洲躉船三級火焚燒近15小時，長命火於今早（3日）8時20分大致被救熄。今午消防處交代案情指，昨（2日）下午5時許，現場青衣南海面一艘約100米長的貨船冒出濃煙，消防到場用泡炮及水炮撲救。另外，船上的金屬廢料堆積如山，以致「滅火水」未能直接射到火源，加上抽水泵未能運作，致船隻傾側近15度，增加救火難度。 消防經風險評估後，發現船身開始傾側及火勢轉趨猛烈，起火船上15名船員、附近船隻7名船員及所有消防員需撤離，幸火警沒有蔓延、集中焚燒金屬廢料。至今早8時20分船火被救熄，事件中無人受傷，至於起火原因仍在調查中；處方指，昨晚6時至10時，接獲20多宗西九龍一帶的火警報案，之後證實有關報案的濃煙，均為貨船起火所引致。 《香港01》今午到場航拍貨船火後情況，現場可見貨船仍停泊在青衣南海面，而大部份金屬廢料付諸一炬。

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，消防處於昨日（2日）下午5時26分接報指，青衣南海面有一艘貨船起火。消防兩艘滅火輪於14分鐘到達現場，現場有一艘約100米長的貨船冒出濃煙，船身旁各自有兩艘45米長的躉船作業，並將金屬廢料吊運至肇事船隻。消防船到場立即用水炮撲救，之後另外兩艘滅火輪亦到場，並用泡炮及水炮加入撲救行動。于指出，泡沫是有效撲滅船上火警的用料，可以降低船身所需承受「滅火水」的重量。

救火期間消防員不斷進行風險評估，由於船身開始傾側及火勢開始轉趨猛烈，而躉船上有船員及消防員，之後船上所有人都需撤退，並於晚上11時9分將火警升為三級，人員於將三艘船上的22名船員及所有消防員撤離。起火船隻有頭艙及尾艙，今次為尾艙發生火警，今次火警沒有蔓延，主要集中焚燒船上的金屬廢料，而旁的兩艘躉船未有被波及。

于指出，肇事船上主要為一般回收廢料，根據船公司所提供資料，船上合共載有約3,000噸廢料，「由於船頭比較大，我哋估計尾艙約1,000噸（廢料）。」由於現場有風浪，消防員登船滅火亦有一定困難，而且船上的金屬廢料堆積如山，令消防向船身射的水、泡沫流向船隻的底部，以致未能直接到達火源。加上起火船隻的抽水泵未能運作，無法平衡及排走船上多餘的水，令到船隻變得傾側近15度，加重消防的救火難度。

今次火警中，消防合共派出32輛消防及救護車、9艘消防船及183名消防員及救護員，總共動用4座滅火輪的水炮、2座泡炮及1隊煙帽隊到場撲救。火勢於今早8時5分大致被包圍，並於8時20分被救熄，至於起火原因仍在調查中。而有15名船員當時在船頭、7人分別在兩旁的躉船工作，所有人均沒有無受傷，事後他們被送到中環滅火輪碼頭，並進行相關程序。

于文陽表示，處方沒有接獲市民報告吸入濃煙感到不適的報告，至於肇事船隻目前仍然停泊在青衣南對開海面。另外昨（2日）晚上6時至10時，處方接獲20多宗西九龍一帶的火警報案，由於昨晚風勢由南風轉西南風，但當時只是吹微風，未能將火警的濃煙吹散，煙亦是吹向西九龍一帶。人員調查後相信市民所見的濃煙，是由今次貨船起火所引致，因此消防當晚出新聞稿呼籲市民留意。

對於不少人稱吸入火警煙後，出現不同的不適症狀。于文陽表示，一般人吸入火警煙後，會出現刺眼、刺鼻及喉嚨痛等狀況，呼籲市民不幸再遇到類似情況，市民應該留在室內及關好窗，假如情況未有改善，應該用濕毛巾掩着口鼻，降低吸入懸浮粒子的機會，如果感到不適亦可報警求助。