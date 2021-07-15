港府擬容打齊針外傭入境　30%無法入境外傭已打首劑　料8月中成事

本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」，令外傭未能來港。菲律賓駐港領事館早前引述港府回應指，初步有計劃容許已接種疫苗人士入境，惟目前尚未有定案。

香港僱傭公會主席陳東風今日（15日）在電台節目時指，若政府批准已接種疫苗人士入境，建議只要外傭持有工作簽證，便能納入計劃。他又指，由4月中停飛至今，擁有工作簽證但無法入境的外傭已累積約5,000多個，當中有2至3成人已接種第一劑疫苗。



本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，外傭未能來港。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳東風表示，行業歡迎相關措施，又透露由4月中停飛至今，無論菲律賓或印尼，擁有工作簽證但無法入境的外傭已累積約5,000多個，當中有2至3成人已接種第一劑疫苗，而完成兩劑的則少於一成。

料8月中才能安排入境

陳東風解釋，菲律賓政府在5月末，才將外傭的接種疫苗優先次序提高。因此，當地的僱傭中介公司在6月中在開始接種工作，故不少人只打了第一針。他估計，最快要7月尾至8月頭才能完成接種二劑，加上政府要完善出境文件等，預料直到8月中，政府才能安排已接種疫苗人士入境。

至於印尼方面，他稱當地亦贊成完成接種後可優先入境，故正積極幫外傭打針。

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每位外傭有3至5個僱主「搶緊」

陳東風承認，由於現時外傭供應短缺，故外傭工資被「炒高」，「每一個工人有3至5個僱主搶緊」。他又指，現時外傭月薪的平均數為5,500至6,500元，若僱主家庭的小孩多，或要照顧行動不便等的長者等，預料要出更高工資才能吸引外傭。

他又說，除了人工被拉高外，外傭的工作條件要求亦增加，例如有外傭表明不會選擇要照顧多個小朋友的家庭等。

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