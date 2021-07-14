疫苗專家准復必泰解凍後儲存一個月　梁子超：普通場所亦可保存

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日（14日）開會，審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，委員會建議批准有關申請。政府對此決定表示歡迎，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。



呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》電話訪問時表示，歐美早已經通過延長的決定，現時港府的決定，好處是讓復必泰疫苗，在普通場所的冷凍條件下亦可儲存。不過他強調，復必泰稀釋後保存時間仍有期限，需要在6個鐘頭內接種；即使可以在私家診所接種，仍然有造成浪費的可能性。



▼2月27日，首批復必泰疫苗抵港▼



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顧問專家委員會今日在會議上評估兩款認可疫苗的持續效益及風險平衡，仍然認為兩款疫苗的效益均大於風險，並沒有需要建議更改該兩款疫苗的使用。顧問專家委員會亦審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由五天改為一個月（即31天）的更改申請，並建議批准有關申請。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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政府：就日後復必泰接種服務作通盤考慮

政府發言人說，就顧問專家委員會建議批准延長復必泰疫苗於解凍後在攝氏2至8度的儲存期，政府表示歡迎，並認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。

發言人表示，政府會密切留意市民對復必泰疫苗的需求、疫苗的來貨量和供應時間、疫苗稀釋後的存放時間，以及社區疫苗接種中心的運作等，就提供復必泰疫苗接種服務日後的安排作通盤考慮。

呼吸系統專科醫生梁子超

梁子超擔心於私家診所接種會造成浪費

呼吸系統專科醫生梁子超說，解凍後保存在2至8度延長至31日的做法在歐美早已實行，做法的好處是讓早前保存要求較高的復必泰疫苗，在普通的冷凍條件下亦可以儲存。不過他表示，儘管如此，除非復必泰轉為單支針毋須集體稀釋，否則若在私家診所接種，如果人數未是疫苗數字的倍數，可能會造成較為嚴重的浪費問題。

私家醫生林永和亦表示，延長2至8度儲存限期至31日，會令復必泰疫苗的保存方便簡單。現時私家診所內保存的科興疫苗的雪櫃，已經可以保存復必泰疫苗。不過他指，暫時還未聽說私家診所接種復必泰的消息，認為從人手、程序方面，政府與業界仍然需要溝通。

家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

目前解凍後只可保存5日

復必泰疫苗現時需儲存在零下70度特製儲存器，一旦解凍只可保存5日，因此一般診所無法保存；使用時每支復必泰需注入5倍生理鹽水稀釋，可為5人接種，但需在6小時內注射，逾時作廢。

一般診所的雪櫃都可提供攝氏2至8度儲存環境，因此疫苗專家批准放寬後，意味診所也可存放復必泰，當社區接種中心9月底停運後，市民可望到私家診所接種復必泰。不過由於仍要在稀釋後6小時內接種，若同日打針人數不是5的倍數，就會出現浪費情況。