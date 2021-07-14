新冠疫苗｜今5.71萬人打針　接種率升至39.7%　13人昨副作用送院

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（14日）踏入第139日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約5.71萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有269.85萬人，佔12歲或以上人口的39.7%，當中已接種2劑疫苗的人數有187.6萬。另外有28,600人預約了接種時間。



▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



+ 7

截至今晚8時的過去24小時，共有約57,100人接種了疫苗。當中有3.67萬接種復必泰，其中2.47萬為首劑接種，1.2萬為第二劑接種；另外有2.04萬人接種科興疫苗，當中9100萬人為首劑，1.13萬為第二劑。

另外，有約28,600人預約了接種時間。當中4,800人預約接種科興疫苗，2.38萬人預約接種復必泰疫苗，比例大約為1:4.9。

3人仍留院觀察

另外昨日有13宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，3人留院觀察。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼



+ 6

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼

