羅致光稱助旅遊從業員轉行　導遊工會批不實際：再培訓未必有人請

受疫情影響，旅遊業受重創。勞工及福利局長羅致光昨日指，政府難以連續幾年資助旅遊業，因此要考慮如何幫助一些「冰封已久」的行業員工轉行。

香港旅遊業外遊領隊及導遊工會副主席林逸豪今日（15日）在電台節目批評，相關說法不切實際，又指現時不少行業已停擺，旅遊業更有20萬名員工，料難以同時轉行。雖然早前政府安排疫苗中心的短期合約，但當中只得2,000個名額。



受疫情影響，旅遊業受重創。（資料圖片）

林逸豪說，旅遊業員工的年齡層較寬，由20多歲至60歲都有，「叫啲50、60歲嘅人，點樣再重新再適應一份新工作？」

他又說，現時不少旅行社向員工採取「停薪留職」，即保持他們的職位，當旅遊業復甦時再復職。他表示，根據羅致光的說法，質疑是否要旅行社遣散相關員工，屆時除了要面對大批遣散費外，亦有大量旅行社結業。另外，他稱倘轉行，員工或要再培訓，但擔心培訓後都未必有僱主聘用。

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林逸豪又指，早前政府安排疫苗中心的短期合約，但在20萬的旅業遊從業員中，當中只得2,000個名額。他建議，政府可提供更多就業機會或短期合約，而政府除了與公司老闆商討政策外，亦應向從業員、工會等研究問題，「唔係自己話想點就想點。」

質疑「百分百擔保」無用

另外，政府在今年財政預算案推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，林逸豪直言「無用」，他解釋，若市民正失業，擔心無穩定工作下，借錢後將無法還款。他續指，有會員曾查詢計劃，但在未有稅單下，對方卻要求提交2020/21年的稅單，職員更要求「叫政府早啲出畀你。」故質疑即使考慮該貸款計劃，亦未必成功批核。

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