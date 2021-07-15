申訴專員主動查太平紳士巡視計劃及白牌艇規管　檢討工作成效

申訴專員公署今日（15日）公布，就太平紳士巡視計劃下法定巡視的運作安排，以及船隻涉嫌違規經營街渡服務的問題展開主動調查。申訴專員趙慧賢表示，展開主動調查目的是審研太平紳士法定巡視的運作和安排，包括相關部門對太平紳士巡視前及期間提供的支援，以及巡視後的跟進工作。

另外，她又指不少市民選擇乘搭街渡前往離島或郊外遊覽，有船隻涉嫌違規經營街渡服務，對乘客帶來的安全風險不容忽視。因此展開主動調查，審研海事處和運輸署就船隻違規經營街渡服務的規管制度及工作是否足夠及有效。



申訴專員趙慧賢。（資料圖片／羅君豪攝）

趙慧賢指，太平紳士是根據《太平紳士條例》及其他相關法例的規定到指定院所進行法定巡視。計劃是其中一個讓被羈留、扣留或住院人士反映意見和提出投訴的重要獨立渠道，亦提供了一個平台讓太平紳士提出意見和建議，以改善院所設施和服務的管理。政府1999年曾檢討太平紳士制度，包括太平紳士巡視計劃。

她強調，公署展開主動調查，目的是審研太平紳士法定巡視的運作和安排，包括相關部門對太平紳士巡視前及期間提供的支援，以及巡視後的跟進工作，並在有需要時向政府提出改善建議。

申訴專員公署公布，就太平紳士巡視計劃下法定巡視的運作安排展開主動調查。（資料圖片／羅君豪攝）

太平紳士法定巡視涉38間院所

太平紳士巡視計劃由政務司司長辦公室轄下行政署負責管理。法定巡視現涵蓋38間院所，包括懲教署轄下的懲教院所、入境事務處轄下的羈留中心、廉政公署轄下的扣留中心、醫院管理局轄下的精神科醫院等。太平紳士須每兩星期、每月或每季到該些院所巡視一次，以履行法定巡視職能。

申訴專員公署公布，就船隻涉嫌違規經營街渡服務的問題展開主動調查。（政府新聞網圖片）

白牌艇存安全風險需主動調查

另外，申訴專員公署亦就船隻涉嫌違規經營街渡服務展開主動調查。公署指近年不時有傳媒報道，本地船隻提供上述短程客運服務時違規情況普遍，包括無牌經營街渡渡輪服務（俗稱「白牌艇」）、超載、船上未配備足夠的救生設備等。

趙慧賢表示，有船隻涉嫌違規經營街渡服務，對乘客帶來的安全風險不容忽視，當局有責任確保本地海上運輸的安全。因此展開主動調查，審研海事處和運輸署就船隻違規經營街渡服務的規管制度及工作是否足夠及有效。

如市民對上述兩項議題有意見，可在今年8月15日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。