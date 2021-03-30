葛珮帆批食環署遲清連儂牆　申訴專員：無證據顯示與政治考慮有關

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-30 12:38

立法會議員今天（30日）與申訴專員舉行會議，民建聯立法會議員葛珮帆批評，食環署在清理各區「連儂牆」速度緩慢，工作效率欠佳，關注申訴專員會否就有關事宜進行調查。 申訴專員趙慧賢在書面回覆上表示，公署共接獲1,600宗相關投訴，進行全面調查的有98宗，但認為未有證據顯示食環署基於政治考慮而未有執法，綜合而言有關投訴並不成立。 趙慧賢在會上補充指，公署主要調查食環署在行政角度上有否失當，至於是否符合公眾期望則非調查方向，強調公署在調查時主要看事實根據及統計數字。

葛珮帆認為，部分地區的連儂牆內容或涉違反《港區國安法》，強調市民最不滿的是食環署一直不清理，令市容變差。

鄭松泰關注食環有否動用警員助清牆

葛珮帆認為，部分地區的連儂牆內容或涉違反《港區國安法》，稱市民最不滿的是食環署一直不清理，令市容變差，至今部分污跡依然存在，令有些市民主動組隊清理，認為相關投訴不成立是說不過去。

熱血公民鄭松泰認為，趙慧賢的回覆公道，指出食環署曾有深宵行動清理各區「連儂牆」，他關注相關行動有否動用警務人員協助，另有否食環署人員在行動中受傷。趙慧賢僅回應說，公署在報告中已交代相關資料。

趙慧賢在會上補充指，公署主要調查食環署在行政角度上有否失當，至於是否符合公眾期望則非調查方向，強調公署在調查時主要看事實根據及統計數字。（資料圖片/盧翊銘攝）