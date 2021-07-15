換身份證｜1977至79年出生市民9.20起換證　80至82明年1.18前完成

入境處正分批安排市民換領新智能身份證。入境處今日（15日）宣布，全港市民換領身份證計劃的第四周期換證，將9月20日展開。首批是於1977年、1978年或1979年出生的舊款智能身份證持有人，他們須於9月20日至11月18日申請。

至於1980年至1982年出生的舊款智能身份證持有人，則在11月19日起接受申請；而1983、1984、1987及1988出生的人士，申請期則在明年1月19日開始。



9個智能身份證換領中心

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入境處表示，保安局局長已發出修訂命令，公布換證計劃第四周期的換證時間表。相關的修訂命令將於7月21日，提交立法會進行先訂立後審議的程序。

1/ 於1977年、1978年或1979年出生的舊款智能身份證持有人，申請限期為2021年9月20日至11月18日。



2/ 於1980年、1981年或1982年出生的舊款智能身份證持有人，申請限期為11月19日至2022年1月18日。



3/ 於1983年、1984年、1987年或1988年出生的舊款智能身份證持有人，申請限期為2022年1月19日至4月2日。



新智能身分證於2018年11月26日開始簽發。（入境處圖片）

入境處正分批安排市民換領新智能身分證。（資料圖片）

家長注意！ 2005至07年、2012至18年出生兒童須9月中前換證

另外，處方再度提醒，在2005年至2007年、或2012年至2018年出生並持有舊款智能身份證的兒童，須在9月18日或以前，由父、母或合法監護人陪同下辦理換證手續。

不過，於2012年至2018年出生的兒童，若從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，無須參與換證計劃。

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