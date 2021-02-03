換身份證｜73至76年市民2.22換證　05至07年、12至18年童5月申領

撰文：鍾妍
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新智能身分證於2018年推出，逐步要求指定出生年份的市民換領。入境處公布，1973年至1976年出生，即現年45至48歲的市民，可於2月22日至7月9日期間申請換領身分證；2005年至2007年，以及2012年至2018年出生的小朋友，亦可在今年5月3日至9月18日申請換領。
至於1962或1963年出生的市民，本來安排在去年7月28日至今年1月30日申請換領，期限本來已過，但入境事務處今公布，由於入境處曾於去年12月2日至今年1月31日因應疫情，暫停9間智能身分證換領中心運作，故會延長該批市民更換身分證的限期至2月20日。
（香港01製圖）
入境處發言人表示，因應疫情及換證計劃的進度，保安局局長發修訂命令，延長身分證換領限期，亦公布新一批換證時間表。至於早前已公布的1970至1972年出生的香港居民換證時間表則不變，相關修訂命令會在2月24日提交立法會進行先訂立後審議的程序。
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新智能身分證於2018年11月26日開始簽發。（入境處圖片）
市民可以登入入境處網站或致電預約換證，亦可預先填寫表格。根據新智能身分證網頁資料，尚有3批香港居民未有換證時間表，包括出生年份為1977至1984年、1987至2000年，以及1954年或以前的香港居民。
▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼
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