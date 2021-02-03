換身份證｜73至76年市民2.22換證　05至07年、12至18年童5月申領

新智能身分證於2018年推出，逐步要求指定出生年份的市民換領。入境處公布，1973年至1976年出生，即現年45至48歲的市民，可於2月22日至7月9日期間申請換領身分證；2005年至2007年，以及2012年至2018年出生的小朋友，亦可在今年5月3日至9月18日申請換領。

至於1962或1963年出生的市民，本來安排在去年7月28日至今年1月30日申請換領，期限本來已過，但入境事務處今公布，由於入境處曾於去年12月2日至今年1月31日因應疫情，暫停9間智能身分證換領中心運作，故會延長該批市民更換身分證的限期至2月20日。