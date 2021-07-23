中大奪全港大專生機械人大賽冠軍　醫科生望將醫學與工程結合

香港中文大學（中大）工程學院機械人團隊，成功於今年「全港大專生機械人大賽」中獲冠軍。今屆賽事共有7間大專院校13支隊伍參賽，中大派出「箭無不勝」及「工無不克」兩支隊伍均打入四強，其中「箭無不勝」與科大另一支隊伍並列雙冠軍。

繼2019年贏得亞太區冠軍後，有望再度代表香港出戰國際賽事。參賽的中大隊員，部份並非主修工程學科。有參賽的醫科學生表示，隊員大家各有所長，分工合作和努力不懈是奪冠關鍵，將來希望投身神經科學研究，將醫學與工程結合。



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今屆比賽以春秋戰國時期的投壺遊戲為主題，各參賽隊伍需設計一個投箭及一個負責防守的機械人對賽。在限時3分鐘內，比賽隊伍須控制投箭機械人，在外場將箭投入所屬隊伍的壺中，防守機械人在場內負責轉動箭壺桌，妨礙對手入壺。比賽以壺中箭的數量計算分數，得分最高或五個壼全得雙箭，即可勝出賽事。

經過多輪淘汰賽，中大兩支隊伍均打入四強，其中「箭無不勝」晉身決賽，亦是整項賽事在最短時間做出Great Victory（即五個壼全得雙箭）的隊伍。

在決賽面對香港科技大學，「箭無不勝」保持穩定表現，最終大會判兩隊獲得雙冠軍。中大「箭無不勝」同時獲得「最佳表現獎」和「最佳團隊精神獎」，成為三料冠軍。

醫科女生連續三年參賽 網上論壇「偷師」

奪冠隊伍隊員之一的馮雅蕾Crystal，來自醫學院三年級，今年是第三年參加Robocon，負責機械人組裝及程式編寫。她對於自己為何跨學科參加比賽有一番獨特的解釋，「其實我小學已經開始參加機械人比賽，可惜去到中學就冇機會參加，而上到大學，有一日見到工程學院門外嘅宣傳Robocon既單張，就決定參加。」

Crystal續說，「其實一開始都有啲吃力，特別係編程同機械方面，不過好彩有師兄指導我，自己都有上唔同嘅論壇了解。」Crystal望將來畢業後，能將醫學與工程結合，投身到神經科學。

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隊員有足夠創作空間是首要

提及到會否擔心其他隊伍抄襲，隊長Billy葉俊華笑言，「都唔會嘅，大家都係用一個分享技巧心態嚟參加比賽，譬如我地用摩打嚟射箭唔準，但係人地做出嚟準好多，我地就會返去研究吓到底人哋係點整，交流吓。」

今年參賽隊伍超過半數成員（ 17人）是新隊員，在成員大變動下，隊長Billy說，要給予隊員足夠創作空間是首要，當大家需要完成同一項工作，但每人想法都不同，會容許隊員在無規限下自由發揮，他只需設定限期，就能達到最大效果。

今年亞太廣播聯盟機械人大賽將於中國青島舉行，隊員均希望能蟬聯冠軍。