教聯會推動青年科技創新教育計劃　提供機械人培訓　未來擴至小學

撰文： 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-06 19:24

教聯會最近與多個機構合辦一項學生機械人課程培訓，名為「科創・起・承」青年科技創新教育計劃。計劃主要為初中生提供機械人培訓，並通過舉行機械人比賽，推動STEM的教育發展。由於計劃成效理想，教聯會宣布下學年度課程將擴展至小學，預計整項計劃培訓超過二千名學生。於大賽中勝出者，將有機會進入 2022 年 9 月至 2023 年 2 月舉行的專家師友計劃。合辦機構負責人黃錦輝教授及邱達根先生特別感謝各界全力支持科創教育，普及香港科研技術。

郭同學（右二）談到自身夢想是成為一位咖啡師，希望能利用STEM技術降低生產成本。(雲嘉晉攝)

聯盟宗旨 提供服務 發展潛能

潘步釗校長分別介紹了計劃的多個目標，包括給予老師與學生交流平台、發掘學生潛能、提供發展機會、有效分配資源等。而教聯會副秘書長譚建新則希望計劃能達致「學以致用」的終極目標，啟發創意和潛能、跳出框框，協助有意投身科創行業的同學提供支援和協助。他亦提到，現時願意推動創科的團體越來越多，而他們圍繞著「產、學、研」三個核心團體制定計劃。希望學生能將學習到的技術應用致市場社會，達成1+1>3。

「科創・起・承」青年科技創新教育計劃已成功邀請共 20 間機構擔任合辦、支持機構、獲得共 66 所學校／團體簽訂參與同意書， 參與機械人課程培訓及青年競賽。課程分為高中組（300 名學生）、初中組（900 名學生）及小學組（1000 名學生）。由2021 年 4 月 15 日至 6 月底，計劃已完成 14 所中學的進階課程，受惠初中學生共 411 人 。