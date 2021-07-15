八旬英籍醫生向菲傭說：相信我．我是醫生　藉機非禮　囚30月

居南區壽臣山的八旬英籍醫生，涉嫌藉詞為菲傭做身體檢查，並說：「相信我，我是醫生。(Trust me, I’m a doctor.)」然而卻乘機撫摸女傭乳房及用手指插其私處，之後更要女傭幫他按摩及手淫。醫生早前被裁定2項非禮罪成，今（15日）於東區裁判法院判刑。裁判官斥責被告違反誠信，利用僱主的權力向事主提出要求，否則事主會遭到懲罰，判被告入獄30個月。辯方指被告患認知障礙症，保釋申請遭鄧官拒絕。



被告Brian Drew Apthorp（83歲）被控於2018年11月至2019年4月期間，在壽山村道住所，兩度非禮年約30歲的女事主X。

被告從2018年9月起僱用女事主X，女事主翌年7月辭職。X曾偷拍在被告家工作時片段，並有用作呈堂證供，

被告全身赤裸要X按摩

裁判官鄧少雄早前裁決時稱，影片未有拍攝到X為被告手淫，但片中見X為全身赤裸的被告按摩，期間被告捉住X的手，在他大腿內側移動。鄧官認為X要供養家鄉的母親，需要工作賺錢，她離職後多個月才報警亦並非不合理。鄧官接納X供詞及她所拍的片段作證。

X今年初就事件向被告提出人身傷亡索償。辯方曾指X同意和被告性交易，民事訴訟是想向被告索取金錢。但鄧官認為，X工作時幾乎每天遭到被告性騷擾，相關的索償金額不算誇張。

被告求情稱患心臟疾病

辯方今在庭上求情時指，被告年紀老邁和有心臟疾病，需要服用多種藥物，其醫生表示被告若被判監，以他的身體狀況難以應付。辯方稱他有早期認知障礙症徵狀，望法庭就他對社會作出的貢獻予以輕判。辯方又質疑事發時X並無向被告表明拒絕。

官斥被告違反誠信

鄧官指被告干犯第一控罪時，曾向事主說：「相信我，我是一個醫生。(Trust me, I’m a doctor.)」是違反誠信。而他犯第二控罪時，除了違反誠信，更是利用僱主的權力對事主作出要求，如她不順從，便會遭到懲罰。

鄧官判被告就2項非禮罪各監禁18個月，其中3個月同期執行，考慮到被告年老及其健康問題，扣減刑期3個月，共監禁30個月，並指示懲教署就他醫療需要作特別安排。辯方判刑後提出保釋等候上訴申請，以再傳召證人，並指被告患有的認知障礙症導致錯誤判斷，遭鄧官拒絕。

案件編號：ESCC2267/2020