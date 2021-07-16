《大叔的愛》攻黃金時段成大熱　游大東：電視台怕拍BL劇只因怕…

「田田，I love you！」黃德斌一句對白，揭開香港觀眾追BL劇熱潮。周五(16日)即將迎來大結局的ViuTV港版《大叔的愛》，改編自日本朝日電視台、2018年播出的同名電視劇，在香港成為熱話兼帶來洗版式討論。雖說翻拍作品大多難以超越原作，但資深傳媒人、影視評論人游大東就指「男人喜歡男人，作為一個題材的劇集，香港是沒有試過」，更認為港版比日版更為進取，由原本七集加長至15集，並挑戰電視劇的黃金時段。這套遲來的港產BL劇，到底反映了香港電視史哪些制肘呢？



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盧瀚霆 (Anson Lo)飾演的凌少牧、黃德斌飾演的KK和陳子豐飾演的Darren，不計呂爵安(Edan) 飾演的田一雄，劇中喜歡男性的男性角色已經有三個，游大東直言「是香港史上首次」，而港版將原作的七集加長至15集，於晚上九時半播出，挑戰電視劇的黃金時段，這方面可謂比日本「更進取」。日本大部份同性戀題材及BL劇，包括《大叔的愛》，都選在深夜時段播出。

遲來的港產BL劇 只因怕投訴及無投資者

縱觀近年台灣、日本、泰國、韓國等地方都紛紛推出BL劇，更成功捧紅各地參演藝人，曾以高質電視劇風靡亞洲影視圈的香港，為何時至今天才有首套港產BL劇？游大東指，「我當年走去問TVB的人，他們說一接觸這些同性戀題材，就一定會被人大量投訴」，他又表示，曾經在無綫電視劇《LovingYou我愛你2》中加插同性戀議題的金牌監製陳寶華，她亦承認「你都要投資者願意」。

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原來《大叔的愛》劇集第一、二集播出的時候，游大東都很擔心「有人從中阻攔、投訴，令ViuTV會害怕、卻步、中斷播放」，指ViuTV播放《大叔的愛》相當有「Guts（膽識）」。他認為即使有觀眾投訴，「其實電視台沒有違反廣播條例就可以，所有電視台都有監管標準及守則的部門，負責審查所有節目播出之前，先確保沒有違例。」

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過往電視劇中性小眾形象負面

同性戀者的題材早在1977年無綫電視劇《家變》中出現，任達華飾演的洛華，與駱應鈞所飾的施政，是自小一起長大的好友，劇中有暗示他們都喜歡男人。不過游大東認為香港電視劇一直以來對性小眾不甚友善，「八十、九十年代都有描繪男同性戀者或性小眾的角色，但通常都是負面角度，抑或說成變態，總之是有特別的僻好，是不好的」。

黃德斌非首次演同性戀者 與《大叔的愛》中造型神似

極少演喜劇的黃德斌，在《大叔的愛》破格演出，但原來他之前在2008年無綫劇《珠光寶氣》中扮演的游日東(Sunny)，同樣是一名同性戀者，游大東形容當年黃德斌的角色設計、造型是「有型有款」、「不會對他有負面的觀感」，與《大叔的愛》中的造型幾乎一模一樣。劇中黃德斌在法國，面對醉倒的林保怡表白，是少有地正面描繪同性戀者，「我重看都覺得很震撼」。

可惜黃德斌與林保怡的關係只是故事的支線，往後電視作品不少更只敢「打擦邊球」，例如《愛回家之開心速遞》劇中的池子孝(阮政峰飾)與George(張明偉飾)，兩人甚至有接吻情節，「但他們本身並不是真的喜歡男人，他們只不過是追熊心如(蘇韻姿飾)，然後才有這種錯摸…...但這並不是一個主線、一個名正言順地說性小眾的劇集」。

ViuTV《大叔的愛》引起全城熱話，相信不少觀眾都希望會有續集，但未來會否更多同性戀或性小眾作品，游大東坦言：「我都回答不到...據我所知未來一段時間都沒有」。他認為觀眾對此類劇集是接受多了，「在網絡上這些題材已經很蓬勃，例如香港網劇《我的HEHE室友》是說同性戀者的日常生活…...不少MV(音樂影片)例如柯煒林與陳健安的《在錯誤的宇宙尋找愛》等等」。