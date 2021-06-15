被林鄭批情緒化　何君堯反駁不應鼓勵同性戀：平權不代表捨本逐末

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-15 17:48

同樂運動會（Gay Games）明年11月在香港舉行，建制派立法會議員何君堯早前批評運動會「有失體面」，所帶來的經濟收益是「污糟錢」。特首林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前，不點名批評有議員發表意見時「情緒化」（emotional），強調不能容忍分化社會甚至引起仇恨的言論。 何君堯下午反駁林鄭的言論，稱自己不是情緒化，而是對事情着緊的表達方式。他認為要尊重同性戀，但不應鼓勵，「特首必須要講得好清楚，我哋係平權，唔係代表捨本而逐末。」

特首林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前不點名指出有議員發表意見時情緒化，強調不能容忍分化社會甚至引起仇恨的言論。（梁鵬威攝）

促林鄭清楚解釋

何君堯說，作為立法會議員需要代表市民表達意見，「唔係情緒化，係我表達方式」，又稱只要是市民關心的事，更需要「講得大聲」，不應含糊不清。

他認為大家應尊重但不應鼓勵同性戀，「佢都話明係性小眾，性小眾就係性小眾，係小部分人，我地要尊重，但唔能夠鼓勵，我哋唔歧視，唔係代表一定要支持佢，鼓勵呢種風氣。」

他又稱，「同性相距，異性相吸」是人類基本定律，「人類可以繼續繁衍落去，因為你阿爸同你阿媽生你出嚟㗎嘛，唔係兩個男人生你出嚟㗎嘛」，要求特首必須要清楚解釋，「我哋係平權，唔係代表捨本而逐末。」