來自阿聯酋40歲女確診　2月曾打兩劑國藥疫苗　32歲船員疑復陽

新冠肺炎疫情未平，本港今天（16日）新增一宗輸入個案，患者是一名40歲阿聯酋抵港女子，驗出帶有L452R變種病毒，她在今年2月曾於迪拜接種兩劑國藥疫苗。

另外，衞生防護中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，患者是一名32歲男船員，於7月13日由印度乘飛機抵港，在機場檢測是陰性，但翌日再驗到陽性，並帶有L452R變異病毒株。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診，現時判斷這個案屬復陽個案。但他的27名密切接觸者需留在船上檢疫21天，而曾經逗留在葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」的人士就需檢測。

今日初步確診少於5宗。



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衞生署衞生防護中心公布，截至7月16日零時零分，中心正調查一宗新增的確診個案，至今本港個案累計11 957宗（包括11 956宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為一宗輸入個案（第11957宗個案），患者是一名40歲女子，無病徵，7月14日從阿拉伯聯合酋長國抵港，乘坐EK384航班，驗出有L452R變種病毒，她在今年2月曾於迪拜接種兩劑國藥疫苗。

一名40歲女子確診，她在今年2月曾於迪拜接種兩劑國藥疫苗。（資料圖片／Reuters）

另外，中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名32歲男病人。他是一名船員，於7月13日由印度乘飛機抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果為陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。

他於翌日（7月14日）採集的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診感染新冠肺炎，並沒有接種新冠疫苗。他於7月15日入院後的抗體檢測呈陽性反應。

葵青貨櫃碼頭。（資料圖片／盧翊銘攝）

中心表示，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。為審慎起見，所有在貨船上的相關船員亦會於船上進行21日的隔離檢疫，涉及27人。同時，病人的工作處所（葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」）亦會於今日納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在繼續。

中心亦提醒與黃大仙金鳳街1-3號相關的指明人士，須於明日（7月17日）遵從強制檢測公告進行檢測。