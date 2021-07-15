本港相隔兩日再現「零確診」　禁漢莎航空由法蘭克福來港客機兩周

本港疫情繼續保持穩定，衞生署衞生防護中心公布今日（15日）再現「零確診」，為本周第二次，早前確診的機場搬運工暫未見有傳播，未有更多相關個案發現。今日初步確診少於5宗。

而因前日（12日）由德國法蘭克福飛抵香港的德國漢莎航空航班有一名乘客抵港確診，禁止德國漢莎航空客機在7月16日至29日期間由法蘭克福着陸香港。



早前確診的機場搬運工人暫未發現有出現傳播。（資料圖片/張浩維攝）

繼7月12日之後，本港相隔2日再次「零確診」，沒有新增確診個案。衞生署指，過去14日累計有32宗個案，當中包括一宗輸入個案相關及一宗源頭不明個案，其餘均為輸入個案。早前確診的機場搬運工人，未見有出現傳播。

而今日初步確診個案少於5宗。

漢莎航空被禁止由法蘭克福飛抵香港。（美聯社）

中心續指，由於德國漢莎於7月12日由德國法蘭克福飛抵香港的LH976航班，有一名乘客抵港後確診，亦有兩人未能符合第599H章指明的條件，即觸發「熔斷機制」，故禁止德國漢莎航空公司的客機在7月16日至29日間，從法蘭克福抵港的航班14日。

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