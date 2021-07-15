台灣疫情｜增14宗本土確診創三級警戒新低　近200萬劑疫苗今抵台

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今日（15日）全台新增18宗新冠肺炎確診病例，包括14宗本土病例及4宗境外輸入，新增本土病例創三級警戒以來新低；另新增6人死亡。

另一方面，日本贈台第3批約97萬劑阿斯利康疫苗（AZ疫苗）在下午1時46分運抵桃園機場，指揮中心指揮官陳時中親自接機。行政院長蘇貞昌指出，日本贈台疫苗加上台灣自購的AZ疫苗與莫德納（Moderna），將近200萬劑疫苗會在下午抵台。



指揮中心副指揮官陳宗彥表示，新增本土病例中為8宗男性、6宗女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於7月7日至7月14日，當中有7宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布方面，以台北市為最多，達9宗，其次為桃園市3宗、新北市2宗；其中11宗為已知感染源、3宗調查中，相關疫情調查持續進行中。

新增境外輸入個案方面，分別為1名40多歲阿富汗籍男子（7月1日自阿富汗到台工作）、2名20多歲印尼籍男漁工（5月12日搭乘同班機自印尼到台）及1名40多歲荷蘭籍男子（7月13日自杜拜到台工作）。至於新增死亡個案則為為1宗男性、5宗女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日。

截至目前，台灣累計15346宗確診，包括14075宗本土病例，1218宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；另累計106例移除為空號。去年起累計759宗死亡病例，包括751宗本土病例，另8宗為境外輸入。

另外，繼6月4日提供124萬劑、7月8日提供113萬劑AZ疫苗後，日本贈台的第3批約97萬劑AZ疫苗已運抵桃園機場。蘇貞昌在行政院會中指出，除了日本贈台疫苗外，台灣自購的55萬劑AZ疫苗與35萬劑莫德納（Moderna）疫苗亦將在幾乎在同一時段會運抵；將近200萬劑疫苗下午抵台，加上現有700萬劑疫苗，台灣將有近900萬劑疫苗可用。