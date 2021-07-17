公開大學創意藝術畢業展昨起舉行　學生製3D動畫保留逝去親人回憶

香港公開大學於7月16日至26日期間，在賽馬會校園舉辦「香港公開大學創意藝術畢業展2021」，展出多個由不同課程的學生製作的畢業作品，其中一段關於親人生離死別的3D動畫短片為展覽的重點作品之一。有份製作短片的同學表示，作品取材自她與已逝外婆的經歷，希望透過該動畫，為自己及婆婆保留一份珍貴的回憶。



6位同學用了接近一年的時間製作該動畫作品。（李澤彤攝）

該條名為《蒿里遊》的動畫短片歷時約10分鐘，由修讀「動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程」 的6位學生製作，講述一名叫雙黃的女孩在外婆的葬禮上被一位陌生的少女帶往冥界，並發現該少女的言行與她的外婆極其相似，最終學懂釋懷及面對生離死別。

作品中加入了不少香港及中國傳統的元素，如80年代的旗袍和粵劇面譜。（校方提供）

動畫的靈感是源自組員鍾同學（Winnie）與外婆的經歷。鍾同學的外婆和動畫中的角色，因患上癌症而去世。她憶述自己從小便由外婆撫養， 兩人感情非常深厚。在2014年前後，當鍾同學知道外婆罹患癌症時，便和她去了最後一次旅行。

由於外婆的病情已屆中晚期，故選擇到外婆家鄉附近的珠海，「記得嗰陣時玩得好開心，但係都要啲唔開心，覺得好似係最後一次同佢出去玩。」 期後，於2015年，外婆便離開她身邊。

鍾同學慨嘆外婆的突然離開，令她有一段時間感到「好感觸」， 但慶幸能趕及去見外婆的最後一面。她希望透過製作動畫，保留一份屬於她與婆婆的回憶：「等自己同佢有個回憶，唔好唔記得呢件事......雖然佢走咗，但其實佢永遠都係度（我的心裡）。」

鍾同學表示，原本想將自己小時候與外婆一同製作珠鏈的橋段加入短片，惟最終因劇情需要選擇用牛奶糖取代。（李澤彤攝）

除動畫短片之外，該展覽亦有展出名為《VR Driving School》的遊戲，為用家模擬學習駕駛過程。該作品由修讀「電腦及互動娛樂榮譽文學士課程」 的學生製作，並設置導航系統及眼球追蹤技術，為用家提供更安全及方便的學習駕駛體驗。公開大學助理教授黎智富稱，該設計作品已獲一間大型學車公司選中，未來或有機會進一步成為商業產品。