公開大學改名「香港都會大學」　料草案今年上半年交立法會審議

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-05 13:53

立法會教育事務委員會今日（5日）舉行會議，討論香港公開大學重新命名，中、英文新名稱分別為「香港都會大學」及「Hong Kong Metropolitan University」。會議最終通過，於今年上半年將有關條例草案提交立法會審議。

公開大學申請更名為「香港都會大學」，有關條例草案料今年上半年會提交立法會審議。（資料圖片），

香港公開大學學術副校長關清平表示，「公開」一詞常令其他大學及中學，誤以為該校只限遙距課程拒絕合作，如過往該校期望在本地國際學校開講座招生時，遭對方誤以為提供遙距課程而拒絕；亦有不少學生反映，到外國旅行時，因校名有「公開」二字，不備認可為全日制學生證，未能購學生票。

關清平說，大學沒放棄遙距定位，只是大學平日日間以提供全日制課程為主，晚上及周六日間，則設遙距課程。而不論本港的公大及公大肇慶分校，開辦課程時，會與其他本地大學及大灣區大學互補。

▼公開大學早前重新命名的新校名候選名單▼

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校友可獲新校名證書

至於歷屆畢業生，關稱，他們均可領取換上新校名的證書。他又舉例指，「美國不少名校以往是女子大學，至60、70年代開始兼收男生，（校名）會放棄女子字眼」。他續稱，如公大只刪去「公開」兩字，就會與另一本港大學撞名，故選擇最貼切，能代表公大及香港的名稱作為新校名。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼