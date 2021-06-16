都會大學｜政府周五刊憲公開大學9月1日改名　指助大灣區設校發展

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-16 20:47

香港公開大學於去年12月選定要改名為「香港都會大學」，冀令學校將來發展空間較大，不會因校名受限。就此，教育局向立法會提交修訂條例草案，把現時《公大條例》中的名稱公開大學改為都會大學，其餘條文內容不變，將於本周五 （18日）刊登憲報，並建議條例草案可以在今年9月1日生效，配合新學年開始。

教育局建議公開大學於9月1日新學年起改名為「香港都會大學」。（資料圖片）

教育局：公大已發展成綜合型大學

公大前身為香港公開進修學院，當時主要為已投身勞動市場的中學畢業生，以遙距模式提供進修機會。教育局提交到立法會的文件指出，公大發展迅速，已由專注開辦遙距課程的院校發展成全面的綜合型大學，但仍有不少人因其校名，而對其定位有誤解，會影公大未來發展。

文件指，公大的工作小組認為，舊名會令部分大學學者未具成熟學術研究基礎，窒礙學術發展及交流，而家長或教師亦有誤解而不鼓勵學生報讀，亦令學生求職有負面影響，更可能令公大錯失捐款及贊助的機會。

公開大學改名初選名單

+ 4 + 4 + 4

擬肇慶設立分校

公大於去年最後選定香港都會大學作為新校名，文件指，校董會認為新名稱中性，亦能反映公大作為香港國際大都會的一部分，更指出內地的「公開大學」一般只提供遙距課程，新名有助公大及擬在肇慶設立的分校在大灣區的發展。

教育局表示，理解及尊重公大的決定，故建議修訂《公大條例》，重新命名公大，故會在本月18日刊憲，並在23日（下周三）於立法會進行首讀和開始二讀辯論。教育局建議條例草案於今年9月1日生效，以配合新學年開始，並避免影響公大的招生及行政安排。