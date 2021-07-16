強制檢測｜帶Delta病毒兩患者曾到6地點須覆檢　包括海洋公園

衞生防護中心今日（16日）公布，停泊於葵青貨櫃碼頭的貨船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員初步確診，帶有L452R變異病毒株。涉事船員5月曾在印度確診，中心認為該個案與復陽個案吻合，目前全船人員需要在海上隔離21天。食物及衞生局於周五晚上（16日）公布強制檢測公告，該貨船「Maersk Lima」，被納入強制檢測名單。



有6個地點的人士亦須覆檢，包括香港仔街市、香港仔百佳、香港仔麥當勞、海洋公園、黃大仙環鳳街錦尚甜、黃大仙銀鳳街大家食，為確診並帶Delta變異病毒株的檢疫酒店清潔女工及機場停機坪搬運工人曾到之處。



強制檢測公告列明，任何在7月13日至7月15日，曾於上午9時至中午12時，身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，都須於7月18日或之前接受檢測。

受檢測人士如在7月14至16日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



+ 7

曾到6地點的人士須覆檢

此外，亦有6個指明地方須覆檢，若受檢人士若在7月14日至7月16日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。同樣即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

包括︰

1) 任何人士在6月30日，曾於中午12時至下午6時，身處於香港仔中心第4期6A-6B號鋪地下麥當勞，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月18日或之前接受檢測。

2) 任何人士在6月29日，曾於中午12時至下午6時，身處於香港仔市政大廈香港仔街市的的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月18日或之前接受檢測。

3) 任何人士在6月29日，曾於中午12時至下午6時，身處於香港仔中心地下百佳超級廣場，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月18日或之前接受檢測。

4) 任何人士在6月29日曾於下午6時至6月30日凌晨，身處於黃大仙環鳳街52號地鋪錦尚甜，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月18日或之前接受檢測。

5) 任何人士在6月26日上午9時至下午6時期間，曾身處香港海洋公園的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須7月18日或之前接受檢測。

6) 任何人士在6月25日下午6時至下午10時，曾身處黃大仙銀鳳街8號地鋪大家食的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月18日或之前接受檢測。

▼7月17日流動採樣站名單▼



+ 1

周六於海洋公園停車場增設流動採樣站

政府表示，周六（17日）將在海洋公園停車場增設流動採樣站，為須接受強制檢測的海洋公園員工及訪客提供免費服務。而位於中環愛丁堡廣場、九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場、尖沙咀漢口道的流動採樣站，會延長服務日期至7月25日。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

