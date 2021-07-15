強制檢測｜鴨脷洲冠藍軒、華富麗絲快餐店再上榜　員工訪客須檢測

早前一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，並驗出屬L452R變種病毒。食物及衞生局今晚（14日）公布強制檢測公告，清潔工曾到訪的鴨脷洲「冠藍軒」，及華富麗絲快餐店，再度納入強制檢測名單，於指定日子及時間曾到該餐廳的人士，即使已接種疫苗，亦須最遲於17日（星期六）接受強制檢測。



+ 3

政府表示，任何在6月9、10、13、19、21、22、23、24或27日，曾身處鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，都須於7月17日或之前接受檢測。受檢測人士如在7月13至15日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，於6月27日中午12至下午9時身華富（二）邨商場麗絲快餐店的人士，包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客，同樣需於7月17日前完成檢測。

政府指，為謹慎起見，曾於上述時間逗留在相關地點的人士，即使已完成疫苗接種，亦須接受強制檢測。